Празднованием собственных юбилеев в музыкальном мире сегодня уже никого не удивишь

А вот отмечать на концертах юбилеи чужие - это что-то новенькое! Удивить меломанов удалось питерской группе «Кирпичи», которые день в день отпраздновали в столичном «ГлавКлубе» 15 октября 30-летие клипа ДДТ «Что такое осень».

Почему бы, собственно, и нет? Во многом благодаря фестивалю ДДТ о «Кирпичах» в 1996м узнали широкие массы. И в Что такое осень была апробирована мощная рок-коллаборация Юрия Шевчука, Константина Кинчева и Вячеслава Бутусова.

«Кирпичи» и сами с усами. Их коллаборация с другими музыкантами, сложившаяся на новом альбоме «Старческий маразм», ничуть не хуже. Диск на концерты е группа представила весь своими силами. Но для затравки исполнила три не самых ходовых номера из своего дебютантка «Тяжелы» - «Сколько из окна» (прозвучавшая спустя годы не беспристрастно, а довольно жалобно), «Задумчивый фанк», и «Работа-свобода» с кусочком из песни «Деньги» группы «Джан Ку».

Народ, расслабленный сидячим партером, не знал поначалу, как себя вести. Со сцены извергались грома и молнии, а люди чинно пили пиво и неторопливо констатировали: «А Васе скоро 50»! То радовались представляемому новому альбому, то - ещё пуще, возвращению на накатанную дорожку.

Как бы то ни было, новые песни шли на ура. Данила Смирнов расстарался, спев за Александра Ф. Скляра в «Учитесь плавать» и сыграв на губной гармонике в «А сейчас будет соло». Часы Васин в «Закопайте труп» эмоционально призывал разобраться с телом Ленина, а потом скромно копался в сценическом оборудовании, пока звучала в записи кода это песни из рассказа Даниила Хармса о покойниках.

Сыграв последнюю новинку за концерт «Осколок древних эпох», «Кирпичи» и впрямь обратились к таким «осколкам», выбрав «Силу ума», «Джедаев» и другие мотивирующие номера. «Ну что ещё сыграть?» - решил изобразить Василий спонтанность, испытующе глядя на Данилу. Но тот не поддержал перфоманс и деловито указал на лежащий под ногами сет-лист, где красовался как раз «Новый порядок».

Перед «Let's Rock», где речь отчасти шла о внутренней музыкантской «кухне», Вася В попросил директора принести что-нибудь, чтобы промочить горло. Данила же развил тему и принялся рассуждать, что директор на то и нужен, дабы заносить бабло и бухло. Впрочем, последнее, «Кирпичи» получили от фанатов - из зала вскоре Васе протянули банку пива.

Поскольку Данила в тезоимменном блюзе был слишком занят губной гармоникой, его партии преимущественно достались барабанщику Вадиму Носу Латышеву, которого за несколько песен до этого согруппники обозвали «человеком небывалых когнитивных способностей». Но уж возможности вновь побыть в «Плюю я» Скляром Данила не упустил. На этом все могло бы и закончиться, но группа оперативно вышла на бис, чтоб сыграть на прощание «Про друзей».