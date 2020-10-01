Крапивница - почему она возникает, какие бывают её разновидности и как её лечить?

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Внешний вид кожи часто отражает состояние тела

Из-за многочисленных нервных окончаний она очень восприимчива к различным раздражителям, что вызывает внешние изменения кожи. Одним из них является крапивница, которая, хотя и кажется безвредной, но может быть сопутствовать различным видам заболеваний, поэтому ее нельзя недооценивать.

Крапивница - что это?



Крапивница - это кожное заболевание, которое может иметь много причин. Независимо от возбудителя, симптомы недуга всегда схожи. Они напоминают ожога крапивы. Кожная крапивница характеризуется высокой динамикой изменений, которые могут носить как очаговый, так и централизованный характер. Они обычно принимают форму покраснения и небольших пузырьков, часто сопровождающихся сильным зудом. Для крапивницы характерно, что симптомы появляются внезапно и исчезают так же быстро. Тем не менее, если поражения сохраняются в течение более шести недель, говорят о хронической крапивнице.

Как появляется крапивница?



Значительную роль в этом процессе играет гистамин, который заставляет кровеносные сосуды расширяться и увеличивает их водопроницаемость. Результатом этого процесса является возникновение пузырьков на коже. В зависимости от возбудителя крапивницы высвобождение гистамина может быть инициировано иммунной системой антитела (в ответ на аллерген) или может быть спонтанным (идиопатическая крапивница).

Вот основные типы крапивницы:

• острая крапивница (продолжительностью до 6 недель),

• хроническая крапивница

• идиопатическая крапивница

• физическая крапивница

• холинергическая крапивница,

• контактная крапивница.

Одной из разновидностей физической крапивницы является тепловая крапивница. Это очень неприятная разновидность, возникающая под воздействием физических раздражителей, таких как высокая температура (выше 40 градусов). Фактически, для появления кожных симптомов достаточно нескольких минут воздействия. Другие факторы, которые вызывают идиопатическую крапивницу, включают:

• давление (одежда, ремни, подтяжки),

• холодный воздух

• пот,

• стресс,

• вода

• солнечная радиация

• физическая активность

Было доказано, что крапивница гораздо чаще встречается у людей с чувствительной кожей или страдающих атипичным дерматитом. Возможно, это связано с повышенной чувствительностью рецепторов, присутствующих в коже, а также с гораздо большей чувствительностью иммунной системы к различным внешним раздражителям.

Симптомы тепловой крапивницы



Как проявляется тепловая крапивница? Как и в других случаях, она обычно проявляется в виде пузырьков, которые сопровождаются сильным зудом. Волдыри обычно достигают максимального диаметра в несколько сантиметров и исчезают через 24 часа после их появления.

Симптомы могут появляться не только при непосредственном контакте с нагретой поверхностью, но также и при повышении температуры тела, например, в результате солнечного света или физической активности. Обычно они покрывают верхние слои кожи вокруг шеи, носа или верхних и нижних конечностей, но иногда они появляются даже вокруг глаз и рта.

Самая большая проблема для пациентов, страдающих крапивницей, заключается в том, что царапины и растирание не приносят никакого облегчения. Поэтому необходимо использовать специальные терапевтические средства.

Аллергическая крапивница - что ее вызывает и как лечить?



Аллергическая крапивница является еще одним распространенным типом крапивницы. В ее случае взрыв гистамина вызван стимуляцией тучных клеток аллергическими механизмами. В этой ситуации крапивница рассматривается врачами как аллергическое заболевание кожи. Экзема появляется в результате реакции иммунной системы на различные аллергены. Среди них в первую очередь:

• сильно сенсибилизующие продукты (например, орехи или яичный белок, белок коровьего молока),

• продукты с большим количеством гистамина (сыр, рыба),

• пенициллин и его производные,

• нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),

• сульфаниламиды,

• яд насекомого (осы, пчелы).

В крайних случаях аллергическая крапивница является лишь начальным симптомом и может перерасти в анафилактическую реакцию, которая является прямой угрозой здоровью и жизни пациента.

Как лечить крапивницу?



Чаще всего она исчезает сама по себе через дюжину или около того часов. Лечение носит только симптоматический характер и включает снятие постоянного зуда и отёка кожи. Антигистаминные препараты используются для этой цели. Если крапивница чрезвычайно интенсивна, можно использовать антигистаминные препараты в более высоких дозах, конечно, после консультации с врачом или фармацевтом.

Тем не менее, если крапивница часто повторяется или носит хронический характер, может потребоваться введение препаратов, содержащих стероиды, а в случаях крайней резистентности - циклоспорин. Тем не менее, этот тип терапии всегда следует согласовать с врачом.

Крапивница и стресс



Приблизительно у 10% населения есть определенный тип крапивницы, названный холинергической. Стресс - одна из причин, которые вызывают эту разновидность. Было доказано, что у людей с чувствительной кожей сильные переживания и стрессовые ситуации в повседневной или профессиональной жизни могут нарушать нормальное функционирование организма и чрезмерно стимулировать нейротрансмиттеры кожи. В стрессовых ситуациях выделяется гистамин и происходит сильное выделение пота, что, в свою очередь, приводит к появлению многочисленных пузырьков крапивницы.

Наблюдения ученых показали, что чаще всего стрессовая крапивница возникает у людей, которые подавляют свои эмоции, вследствие чего они имеют сильное нервное напряжение. Этот тип крапивницы обычно проявляется маленькими, но очень зудящими пузырьками, в основном на туловище, но иногда также на руках или отдельных пальцах. Было также отмечено, что связанная со стрессом крапивница встречается чаще у молодых людей, которые испытывают перепады настроения гораздо сильнее. Это связано с гормональными изменениями, происходящими в их организме. Интересно, что связанная со стрессом крапивница обычно повторяется и может сопровождать пациента в течение многих лет.

К счастью, правильно диагностированная крапивница относительно легко поддается лечению. Терапия в этом случае основана на использовании мягких антигистаминных препаратов в сочетании с натуральными седативными средствами.

Крапивница и уход за кожей



В связи с тем, что термическая и аллергическая типы крапивницы являются кожными заболеваниями и влияют на ее состояние, людям, склонным к их появлению, рекомендуется использовать косметические средства для деликатного ухода, предпочтительно для чувствительной кожи. Стоит выбирать специализированные продукты, доступные в аптеках, т.е. дермокосметику. Они также часто содержат специальные ингредиенты, которые уменьшают отеки и раздражение кожи.

Продукты, используемые против крапивницы, должны иметь сбалансированный pH и максимально короткий состав без лишних добавок, таких как ароматизаторы и химические консерванты. Нежные мицеллярные и очищающие лосьоны для лица, увлажняющие и успокаивающие кремы или продукты, обеспечивающие высокую защиту от солнца, особенно полезны в случае тепловой крапивницы, вызванной солнечным излучением.

Фото с сайта dermatit.net

