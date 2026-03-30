«Калинов Мост» , 3 апреля, ДК имени Горбунова

18:20 30.03.2026

3 апреля культовая рок-группа «Калинов Мост» отметит 40-летие большим сольным концертом в ДК им. С.П. Горбунова

К своему юбилею музыканты готовят масштабную программу, куда войдут песни из разных периодов и альбомов коллектива: от первой знаменитой студийной работы «Выворотень», через могучее «Оружие» с незабвенной «Родной» и до прошлогоднего релиза «Дастояра».

«Калинов Мост» – настоящее явление на отечественной сцене: используя все достижения и краски мировой рок-музыки сибирский поэт-самородок Дмитрий Ревякин со своим коллективом вобрали в свои песни всю русскую историю, красоту природы, энергии и смыслы нашего необъятного евразийского пространства.

На сегодняшний день коллектив пребывает в прекрасной музыкальной, творческой форме, каждый год представляя новые песни и актуальные аранжировки. Каждая круглая дата в истории «Калинова Моста» – вызов для самой группы и сюрприз для слушателей.

Прикоснуться к настоящей легенде русского рока и поздравить «Калинов Мост» с 40-летием поклонники смогут 3 апреля в культовой «Горбушке» – площадке, где с 1980-х выступали ведущие отечественные и зарубежные рок-музыканты.

Начало в 20.00