Сборник «Охота-99»

Исполнитель: Сборник, Название: «Охота-99», Стиль: рок, Год: 2021

Сборники с песнями от молодых рок-дарований, выпускаемые лейблом «Бомба Питер» - редкий пример постоянства в нашем изменчивом шоу-бизнесе. Подумать только, 99-ый шар в лузу! Такое не снилось даже знаменитой серии студии «Союз». Во времена, когда неформальные музыканты угрюмо разбрелись по своим цифровым норам, глава лейбла Олег Грабко продолжает их объединять. Да, здесь уже нет былого огня и радости первооткрывателей, но не будем сразу о грустном.

Открывает «Охоту-99» занимательный аттракцион от Фила Клибанова «Их_Тиандр». Будни человека-амфибии здесь служат универсальной метафорой жизни современного человека. Когда нужно, он мастерски заляжет на дно, так как цивилизация потребления так и норовит его обуть под видом отеческой заботы. Исполнитель остроумно жонглирует словами , поэтому песня пролетает на одном дыхании. Примерно из той же серии и о «Fred-die» группы Elm-Strit, разоблачающий застарелые страхи нынешнего века.

Не так выгодно смотрятся потуги нового поколения нонконформистов. Молодые революционеры мягкотелы, но с претензией. Группа «Пароль» в «Пятнице» ограничивает свой бунт разрешенным рабочим графиком временем. А Mаdre Juliaа в «Natural Song» в ритмах регги задиристо воспевает свободу, но не готова сражаться за неё до самоотречения.

Немало в сборнике подражательных треков. От «Panika» Non-Human Animal веет «Агатой Кристи», а по «Не твоя боль» чувствуется, что Семён Молодцов котирует группу «Кино». Papa Z одновременно похожи в «Урагане» на группу «Пилот» и утяжеленную «Мельницу». Команда «Барсильки в «Circle pit» трогательно жалуется, что в их края не заглядывают настроены, но сами не придумали ничего лучшего, кроме как создать у себя с горя филиал «Элизиума».

Когда о вторичности начинаешь подуставать, весьма кстати настигает тебя «Цугцванг» от ивановского проекта План ОМ и Кирилла Яндовского. В обрамлении упругого клавишного IDM и мьюзоподобного гитарного соло лидер группы Константин Шаронин начитывает постапокалиптический текст о заболевшей голове Земли и прахе, который обязательно восстанет духом. Величественно и беспощадно.

Часть фигурантов сборника избежали цугцванга, сделав довольно очевидную вещь: стилизацию под вальяжный кабак. К этому разряду относится Светлана Шарашова с «Ботаническим садом» и Анастасия Панина + Михаил Лихачёв с «Этой белой ночью». Приятные чувства рождают и посвящение большим городам от Юрия Арцызова («Это Москва») и Дмитрия Охинько («Питерский дождь». Так что 99-я «Охота» не обошлась без ценных трофеев.