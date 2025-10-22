Группа Ё «Старая школа»

Исполнитель: Группа Ё, Название: «Старая школа», Стиль: рок, Год. 2025

«Группа Ё» известна с 90-х, а позже в ее творческой деятельности был перерыв. Неудивительно, что когда коллектив вернулся, он не стал искусственно примодняться, а продолжал сохранять верность идеалам олдскула. Причем время от времени это происходит даже декларативно. Не так давно увидел свет сингл «Старая школа», записанный с теми, кто также сохраняет верность традициям. Ну а теперь перед нами и полноценный альбом с таким названием.

Антитеза старого и нового присутствует уже в первой песне «Звонок». Герой упорно не хочет использовать предлагаемые ему обновления, отвечая на эти инициативы даже с использованием не нормативной лексики. Приверженность старому ощутима и в песне «Натюрморт» - причем, как в музыкальной подаче, так и в плане содержания. По сути, это чуть осовремененный романс с соответствующей утонченной тематикой.

Несколько старомодными выглядят и песни об общественно-политических катаклизмах последних лет - «Можем повторить» и «Он ушел прошлым летом под Курском». Материал очень сильный, но сейчас о таких вещах принято петь более яростно и лозунгово. Но тем ценнее подход музыкантов, предпочитающих примиряющий ракурс рокеров 60-70х годов. К тому же использование слогана «можем повторить» не должно быть бездумным, о чем нам здесь неустанно и напоминают.

Свою социальную миссию «Группа Ё» выполняет на всю сто. Реальную пользу приносит трек «Мошенники», предостерегающий от телефонных лихоимцев. А песня «Мама» вполне заменяет собой социальную рекламу «позвоните родителям». Удаются музыкантам и песни по случаю, вроде новогодней «Ночи надежды», которой присуща, правда некоторая грустинка.

Не забывает «Группа Ё» и о своей давней теме — посвящениям Санкт-Петербургу и Москвы. Северная столица закономерным образом предстает в «Под мостами Фонтанки» как город уличных музыкантов. Ну а плаванье «По Пречистенке-реке» дает музыканитам обильный урожай — 106 львов! Не знаем, как насчет такой цифры, но пара львов на этой старой столичной улице точно есть — перед Домом ученым. Так что песни «Группы Ё» имеют ще и просветительско-краеведческую ценность.