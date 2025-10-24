Торнадо (Найк Борзов и др.) «Грибной дождь»

Исполнитель: Торнадо , Название: «Грибной дождь», Стиль: инди-рок, Год. 2025

Найку Борзову постоянно немного тесно в рамках своего сольного проекта. Если даже эту ипостась певца с каждым годом все труднее назвать мейнстримовой — он все время ходит «на сторону» и имеет побочные группы, то чего уж говорить о его остальном творчестве. Сегодня речь пойдет о сайд-проекте Найка Борзова «Торнадо»…

Вместе с басистом Николаем Лагранжем и культовым гитаристом Владимиром Анчевским из «Рады и Терновника» он занимается благим делом — переосмыслением творчества Александра Лаэрского, который, перенеся в 2011-м инсульт, так и не вернулся на сцену. Тем не менее Владимир «Карабас» Капцов выпустил с ним в прошлом году альбом «Как будто пришли в гости». А теперь и другой «птенец гнезда ХЗ» Найк Борзов перепевает не самые известные песни Лаэртского.

Автора «Детства чистых глазенок» мы знали, главным образом, по скабрезным нескладушкам. Но сегодня мало кто вспоминает, что изначально Александр Лаэртский во второй половине 80-х стал известен как создатель группы «Волосатое стекло» с весьма забубенными песнями. В 90-е этот материал издавался на CD, но все же терялся на фоне юмористических песенок Лаэртского. Пока, наконец, Найк Борзов не решил вдохнуть в него новую жизнь.

Вспомним, что и сам Найк начинал в 90-е в трех своих первых альбомах с таких же тягучих и сюрреалистических песен, в которых сюрреализм причудливо переплетался с мрачной бытовухой. Так что ранние песни Лаэртского на нем теперь сидят, как влитые, а сыроватый, но драйвовый гаражный саунд им неимоверно к лицу. Стеб в этих вещах если и присутствует, то в крайне специфическом или завуалированном виде — так, в «Сладком болоте могилы» есть строчка «Деревья стоят, как соски».

Кое-что Найк Борзов все-таки незначительно переиначил. Прежде всего, это касается пасни «Все очень клево», которая в оригинале называлась «Все очень плохо» и не имела припева — тем более, столь оптимистического. С энтузиазмом патологоанатома Найк Борзов находит позитив в самых кровавых сюжетов и танцует «Энергетические танцы» даже в ощеривщемся адище города.