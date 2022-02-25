Tequilajazzz «Камни»

Исполнитель: Tequilajazzz, Название: «Камни», Стиль: рок, Год: 2021

Основной метод группы Tequilajazzz – беспристрастная фиксация событий. Отсюда — обилие киношных ассоциаций в их ранних альбомах и название третьего диска «Целлулоид», отсылающего к материалу, из которого изготовлена кинопленка. Начиная с альбома «150 миллиардов шагов» Евгений Федоров стал фиксировать преимущественно не внешние, а внутренние — эмоциональные — реакции. Апогеем этого метода стал альбом «Журнал живого», где отражение эмоциональных впечатлений оказалось разрозненным и обрывочным, как записи в интернет-дневнике.

В этом психологическом мельтешении не было ощутимо организующего внутреннего начала. Примерно о том же самом было очень точно сказано в песне «Маленькая ложь»: «Стержень, что внутри меня опять, как прежде, тает у огня». Новый альбом «Камни» кажется попыткой обрести этот стержень — даже несмотря на разражающиеся вокруг глобальные катастрофы. Видимо, и впрямь настало время собирать камни и выстраивать свою личность на прочном каменном фундаменте.

Метод предельно точно обозначен в интро альбома «В темную воду»: «Доверься мифу, храни легенду». Причем, обе части этой фразы, скорее всего, антонимичны друг другу по смыслу. Довериться мифу — это раствориться в коллективном бессознательном. Хранить легенду — сохранить индивидуальные представления о себе, ведь мы же помним, что «шпионская» песня из альбома «Целлулоид» называлась именно «Легенда».

Первая сторона альбома похожа на погружение миф, вторая — на отстаивание собственной легенды. «Никого не останется» построена на диалоге с Богом, от которого герой получает точные ответы на два вопроса: что такое ветер и что это за битва. Ответ «ветер — все на свете» отсылает и к название раннего проекта Евгения Федорова «Четыре ветра», и к соответствующему библейскому образу, символизирующего Божий суд, Его гнев и величие. К высшему Суду отсылает и ответ «битва — это бритва», напоминающая о евангельском образе жатвы как конце времен.

Герой отмечает для себя эти истины, но идет наперекор, как замысловатая басовая партия песни «Никого не останется», звучащая как бы поперек маршевого ритма гитар. В песне «Вьюгина ты дочь» ощутима попытка подняться над схваткой, что подчеркнуто высоким «нововолновым» вокалом Федорова, словно парящим над всем остальным. Песня «Сам собой», снабженная крепким басовым каркасом — долгожданная встреча с собой подлинным, обретение внутреннего единства. Став цельным, герой безжалостно разбивает ложные первоосновы в песне «Три кита» - самым, пожалуй, героическом треке альбома, что подчеркнуто, в частности, обращением «слушай, товарищ».

Однако, обретя внутренним изменениям, на второй стороне альбома герой отказывается присягать высшим силам. Песня «Не до мечей» - это, по сути, полемика с тезисом «битва — это бритва». Из-за этого в следующей песне «Отчаянно» растет ощущение, что «мы потеряли свет». В песне «Wishlist» Федоров сосредотачивается на сугубо бытовых пожеланиях («был бы чистым Благовещенский мост», «каждым летом звездопады — лишь кометы нам не надо»). Приземленность этих притязаний подчеркнуто резким переходом в финале на «дворово акустическую» манеру исполнения и глумливые интонации в голосе. Outro альбома «В траву» могло бы стать пафосным - «только мы с конем по полю пойдем». Но Федоров снижает эту ситуацию, описывая всего лишь пони, пусть и боевого.

Вектор движения намечен, но он зыбок, пунктирен и импрессионистичен. Дело в том, что «Камни» - это всего лишь первая часть заявленной трилогии, так что разгадка будет позже. Возможно, дальше станет яснее, причем тут параллели с альбомом «Вирус», где, кстати в песне «Звери» упоминались «каменный гость» и «камни». Может, следующие пункты прбытия — это «травы» и «соки»?