Трамп готовится превратить Гренландию в военную базу

12:20 29.01.2026

Полный военный доступ к Гренландии для США, судя по сообщениям, пытается получить Дональд Трамп. Разговоры про аннексию острова сошли на нет, но зато он предложил на Всемирном форуме в Давосе проект рамочного соглашения, который фактически превратит Гренландию в большую военную базу США. Трамп утверждает, что полный доступ нужен для создания системы защиты ПРО, потому что именно через Гренландию проходят траектории запуска вражеских ракет. Так чего добивается Трамп на самом деле? Своим мнением об этом с Накануне.RU поделились эксперты.

22 января президент США Дональд Трамп поделился деталями рамочного соглашения относительно Гренландии, согласованного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы получаем все, что хотели: полный контроль над вопросами безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем", — сказал Трамп в интервью Fox News. Но не исключил, что в дальнейшем США все же смогут приобрести остров.

Белый дом настаивал на необходимости вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов, не исключая применения военной силы для достижения этой цели. Сам Трамп пояснял, что право собственности на остров откроет перед США такие возможности, которые "невозможно получить, просто подписав документ".

Однако в конечном итоге Трампа, видимо, удовлетворил "полный военный доступ" к острову. Рамочное соглашение, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", первое испытание которой назначено на 2028 год.

"Это очень важная часть соглашения, потому что все пролетает над Гренландией. Если плохие парни начнут выпускать по нам ракеты, все они полетят через Гренландию. А мы их собьем, — объяснил Трамп. — Система практически безотказна — это поразительно. Знаете, Рональд Рейган выдвинул эту идею давно, но в то время у нас не было нужных технологий".

Как выяснило агентство Bloomberg, конечной целью США является пересмотр действующего с 1951 года Соглашения о защите Гренландии. Американская сторона рассчитывает добиться полной отмены любых ограничений на свое военное присутствие на острове.

"В значительной степени это старое вино в новой бутылке", — описал Politico предполагаемую сделку Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и Европы.

Еще одним важным элементом будущей сделки станет распределение прав на добычу ископаемых на острове. "Мы хотим участвовать в распределении богатств этих прекрасных земель, с их многочисленными минералами и ресурсами, которые, по сути, находятся под нашей защитой", — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.

В интервью CNBC Трамп уточнил, что европейские страны также будут "вовлечены" в добычу ископаемых ресурсов в Гренландии, но не уточнил, как именно.

Военный эксперт Владимир Орлов обращает внимание, что Гренландия стала предлогом для торпедирования самой политической структуры НАТО.

"Трамп неоднократно говорил, что США необходимо сбросить эти натовские "гири" с плеч, чтобы Европа взяла вопрос о своей безопасности в свои руки. И мы видим, Трамп неоднократно хвалился, что раньше европейцы не платили даже 2% [ВВП на безопасность], а сейчас платят 5%, закупают оружие у США. И в самом деле тут, конечно, логика определённая, есть, что Америка формально остаётся лидером НАТО, не беря на себя какие-то политические обязательства в участии в вопросах безопасности Европы. И это, конечно, достаточно прагматичная позиция. Конечно, европейцам и евроатлантистам такой подход претит и достаточно сильно не нравится", — отметил эксперт.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов также напоминает, что военные базы США в Гренландии существуют давно: и базы есть, и пункты наблюдения. Но последние данные о траекториях полёта российских ракет, в том числе и гиперзвуковых, нами показанные, говорят о том, что подавляющее большинство их пролетает над территорией Гренландии. Это является ведущим аргументом, и теперь для Трампа реперная точка в системе "Золотой купол" должна находиться в Гренландии.

Также Трамп держит в уме траектории движения наших подводных лодок, военных кораблей и контроль торговых путей вокруг Северного полюса. Наконец, коммерческий фактор: в Гренландии огромное количество нефти, газа, ресурсов, хотя они и труднодобываемые.

"Трамп, мы знаем, коммерсант в первую очередь, и если такая же операция, а он надеется, что она такая же, пройдёт, ему удастся купить эту Гренландию, то это раскрывает огромную перспективу на дальнейший охват и остальной территории. Следующая, по всей вероятности, уже он об этом заявляет, будет Канада, по крайней мере, нефтеносная часть территории. И эти нефтеносные объекты контролируют американские, опять же, гиганты. Но после Канады будет период мирового хаоса, и это приведет к смерти НАТО и к перекройке всей мировой карты, и в первую очередь карты Европы", — прогнозирует Вадим Масликов.

Автор: Юрий Александров

