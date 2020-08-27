Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»

Зрители любят его за яркие работы в театре и роли в кино

Его романы не обсуждал только ленивый. Ну а он, также как и многие, мечтает о том, чтобы по его дому ходила любимая женщина и бегал ребенок.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Появление Саши стало настоящим счастьем для его немолодых родителей. Его отец окончил ГИТИС и в 1940 году успел сняться в фильме «Александр Суворов», а мама к искусству не имела отношения, но просто души не чаяла в своих детях.

В 1980-м году Александр окончил музыкальную школу и поступил в театральное училище имени М. С. Щепкина. Вскоре он получил место в театре Советской Армии. Начиная с 1995 года, актер работал в Театре имени Моссовета, на сцене которого сыграл в огромном количестве спектаклей, среди которых «Портрет Дориана Грея», «Нижинский, сумасшедший Божий клоун», «Мой бедный Марат», «Милый друг» и множество других, надолго оставшихся в памяти зрителей.

Благородные герои

В кино актер начал сниматься с 1984 года. Сначала его талант не был замечен – роли предлагались в основном эпизодические. Но вот Домогаров сыграл Павла Горина в «Гардемаринах 3» – третьем фильме популярной трилогии. Это был первый успех актера в кино, но слава пришла все же позже – когда на телеэкраны вышел телесериал «Графиня де Монсоро», где Домогаров предстал в роли графа де Бюсси. Красивый, благородный, бесстрашный – ну просто гроза дамских сердец!

А вскоре актер обрел признание и за рубежом. Образ украинского казака Богуна в польском фильме «Огнем и мечом», представленном на Каннском фестивале, принес актеру всемирную известность. Решение сняться в фильме принималось спонтанно: хватило одного дня, чтобы сделать выбор. Александр смотрелся в этом образе необычайно органично. Все – славянская внешность, взрывоопасный характер и красота – роднило Домогарова с его персонажем.

Немалую службу в увеличении популярности сослужили роли в сериалах «Бандитский Петербург», «Империя под ударом» и «Марш Турецкого». Уже довольно давно редкий популярный сериал обходится без участия Александра Домогарова. Его герои – это всегда сильные, мужественные и неизменно красивые люди. При этом, в героя какой бы эпохи актер не воплощается, он всегда естественен.

Роковой мужчина

О любовных историях актера столько писали в прессе, что женщины, которые присутствовали в его жизни, практически заслоняют его самого. Кажется, что он прячется за своей громкой известностью, словно все истории любви просто ширма, за которой скрывается истинная суть этого актера – так и не открывшегося до конца ни своим любимым, ни широкой публике.

С первой женой, Натальей Сагоян, актер познакомился еще в подростковом возрасте – то был классический дачный роман. Хрупкая большеглазая брюнетка, Наталья являла собой домогаровский идеал женской красоты. Отчасти все его возлюбленные соответствуют этому образу.

Дмитрий Домогаров, старший сын актера, появился на свет 7 января 1985 года в Москве. Последний раз папу маленький Дима видел в годовалом возрасте, с тех пор отец так и не встречался с мальчиком, хотя до 18 лет исправно выплачивал сыну алименты. В 2008 году в Москве случилось несчастье – Дмитрия Домогарова сбила машина. 23-летний Дмитрий скончался на операционном столе. Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось.

…А ушел тогда из семьи Александр Юрьевич из-за новой любви. Домогаров проходил службу в рядах Советской Армии, в одноименном театре, и тут в его жизни появилась красавица с огромными черными глазами и роскошными длинными волосами. Ира Гуненкова работала в театре костюмершей и училась в Ленинграде, в театральном училище, на заочном отделении. Ирина пожертвовала всем ради любви – бросила учебу в Питере, поскольку муж заявил, что ему не нужна жена-актриса. В1988 году она родила Домогарову мальчика, которого назвали Александром. Жена продолжала в буквальном смысле сдувать с мужа пылинки, со стороны семья выглядела идеальной. Домогаров все чаще снимался в кино, играл в спектаклях. Но настоящий взлет начался в 1998 году, когда он стал актером Театра имени Моссовета. История повторилась: новый театр – новая любовь, после 12 лет счастливого брака. С Натальей Громушкиной они познакомились именно в Театре Моссовета, куда та пришла работать после окончания ГИТИСа. «Эта девушка с развевающимися волосами бежала по коридору в гримерку и совершенно не обратила на меня внимания», – рассказывал в одном из интервью Домогаров.

Жена Ирина в то время разрывалась между работой, домом, сыном и мамой Домогарова, у которой была сломана нога. Поэтому правда о романе мужа оказалась для нее громом среди ясного неба. Она всеми силами старалась сохранить семью – закрывала глаза на отлучки супруга и не теряла надежды, даже когда Домогаров стал открыто появляться с Громушкиной на людях, представляя ее как свою жену. Только в 2001 году Александр попросил у Ирины развода. Хотя все давно к этому шло, Ирина испытала такой шок, что через пару дней попала в аварию. К счастью, обошлось без жертв. Сыну Саше тогда было 13 лет, и развод родителей он переживал крайне тяжело. Однако сохранил с отцом теплые отношения, принял его новую жену Наталью и часто бывал в их доме. Однако и союз с Громушкиной закончился разводом в 2005 году.

Александр и Марина

Эта звездная пара была настолько красивой, что до сих пор при упоминании Домогарова в сознании всплывает образ Александровой, и наоборот.

С Мариной Александровой актер познакомился на съемках сериала «Звезда эпохи». Марина играла легендарную Валентину Серову, Александр – писателя Константина Симонова. Экранная страсть переросла в реальную любовь.

На протяжении двух лет совместной жизни они постоянно ссорились, их отношения буквально кипели страстью. В театральных кругах говорили, что Александр даже поднимал руку на возлюбленную, после чего одаривал ее подарками, вымаливая прощение. Терпение Александровой лопнуло в 2007 году. Домогаров долго не мог смириться с потерей: «Мои отношения с ней – это больше чем любовь... Это слово не очень подходит, чтобы охарактеризовать эти чувства. Она – самый дорогой человек в моей жизни». Актер до того верил, что Александрова к нему вернется, что даже рассказывал о своих планах их совместной жизни: «Мы обязательно обвенчаемся, это произойдет в Санкт-Петербурге…»

Но Марина не вернулась. Через год, 7 июня 2008 года, она вышла замуж за талантливого актера Ивана Стебунова. Узнав о замужестве бросившей его Марины, Домогаров страшно страдал, ушел в длительный загул. «С тех пор я не комментирую личную жизнь. Рассказывать об отношениях, значит, не беречь их. Я живу, как хочу, все остальное – только мое дело», – повторял актер в интервью.

Но вскоре он сам дал понять поклонницам, что не прочь завязать новый роман. Артист написал в твиттер-аккаунте, что ему скучно. «Может, поищем невесту?!, – обратился он к своим читательницам, призывая их проявить активность. Так что на данный момент актер снова находится в поиске любви.

Мужественность и шарм

В своей насыщенной театральной жизни и фильмографии актер успел попробовать себя во множестве образов. И, возможно, от этого просто немного устал. Поэтому в обычной жизни Домогаров, как правило, выбирает повседневный стиль с парой интересных аксессуаров. Рубашку и джинсы он часто сочетает с длинным шарфом в цвет рубашки, а к деловому костюму или рубашке с брюками порой добавляет оригинальные подвески. Но иногда случается, что этот заядлый противник светских мероприятий удивляет своим обновленным внешним видом и прессу, и всю кинотусовку.

Так, на церемонию вручения премий «Золотой орел» актер явился с кардинально новой короткой стрижкой и необычным для него стилем одежды, чем снова вызвал пристальное внимание фотографов к своей персоне. Так что модные эксперименты звезде отнюдь не чужды.

«Хочу дочку!»

Иногда, как у многих публичных людей, у него появляется желание от всех спрятаться. Бывают такие периоды в жизни, когда Домогарову уютнее всего побыть в уединении. Но надолго в глухое затворничество он никогда не уходил. Для этого Александр слишком любит свою работу. «Я влюблен в жизнь, в свою профессию. А будучи влюбленным, я могу своротить горы», – говорит актер.

В последнее время у Домогарова были довольно серьезные проблемы со здоровьем, ему потребовалась поддержка близких и друзей. Увы, злоупотребление спиртным и агрессивность привели к тому, что их осталось не так много.

Бывшие жены и любовницы не хотят о нем слышать. Участие в судьбе актера проявляет лишь вторая жена, Ирина. Ну и конечно, армия поклонниц по-прежнему обожает своего кумира, и меньше их отнюдь не становится. «Сейчас в отношениях с женщинами очень осторожен, – признается Домогаров. – Как у многих состоявшихся мужчин, есть комплекс, что любят не тебя, а твою популярность. Но я продолжаю верить, что встречу свою половинку, и она обязательно родит мне ребенка. Очень хочу дочку!»

Цитата: «Даже маска, если ее носить каждый день, оставляет след».

Фото с сайта kinopoisk.ru