Нора Нора feat. Бригадный подряд «Демка» (интернет-сингл)

Нора Нора feat. Бригадный подряд «Демка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нора Нора feat. Бригадный подряд, Название: «Демка», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Как известно, рок-музыканты, как правило, весьма амбициозные и самовлюбленные люди. Не осознавая этого, несмышленые девочки сплошь и рядом в них влюбляются, практически гарантированно рискуя остаться у разбитого корыта. Самые дальновидные из поющих женщин, вкусившие славы, написали о таких бесперспективных отношениях убедительные песни. Среди них, например — Сабрина Амо (Наталья Семенова) из улан-удэнского «Аборта мозга» с синглом «Пирсинг».

А вот группа «Нора Нора» с вокалисткой Марией Норкиной пошла еще дальше. Написав песню о девичьих страданиях по рокеру, она решила дать и мужской стороне. Причем явно с умыслом выбрала грппу «Бридадный подряд», у которых есть песня про то, как «здорово любить гитариста». Но из «Демки» выходит, что нет, не здорово, ибо они целиком зациклены на своей музыке и вместо томных вздохов при Луне настаивают на прослушивании своей новой демки. В итоге и отношения, заканчиваются, оставшись навсегда в конфетно-букетной «демо-версии».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
Kremlin.ru, CC BY 4.0"/>
Пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: из Финляндии вылепили «анти-Россию» быстрее, чем из Украины
Россия может потребовать с финнов репарации за преступления и ущерб в ходе Второй мировой войны
Избранное
«Кирпичи», 23 июня, «16 Тонн»
«Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас»
Приходит мир, который не ждали. Что для планеты означает конец прогресса
С коленями как у птицы «Ничком»
Что стоит за демаршем Лаврова?
Российский национальный оркестр на Втором фестивале «Хор без границ», 11 декабря в КЗ «Зарядье»
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
Рваные носки «Патрики» (интернет-сингл)
Александр Серебро: «Ресторанные блюда с доставкой на дом - сегодня это тренд»
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации