Нора Нора feat. Бригадный подряд «Демка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нора Нора feat. Бригадный подряд, Название: «Демка», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Как известно, рок-музыканты, как правило, весьма амбициозные и самовлюбленные люди. Не осознавая этого, несмышленые девочки сплошь и рядом в них влюбляются, практически гарантированно рискуя остаться у разбитого корыта. Самые дальновидные из поющих женщин, вкусившие славы, написали о таких бесперспективных отношениях убедительные песни. Среди них, например — Сабрина Амо (Наталья Семенова) из улан-удэнского «Аборта мозга» с синглом «Пирсинг».

А вот группа «Нора Нора» с вокалисткой Марией Норкиной пошла еще дальше. Написав песню о девичьих страданиях по рокеру, она решила дать и мужской стороне. Причем явно с умыслом выбрала грппу «Бридадный подряд», у которых есть песня про то, как «здорово любить гитариста». Но из «Демки» выходит, что нет, не здорово, ибо они целиком зациклены на своей музыке и вместо томных вздохов при Луне настаивают на прослушивании своей новой демки. В итоге и отношения, заканчиваются, оставшись навсегда в конфетно-букетной «демо-версии».