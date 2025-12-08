Алексей Горшенев назвал главное отличие Бога от дьявола

Концерт проекта «ГОРШЕНЕВ» в честь 50-летия ее лидера Алексея Горшенева состоялся в клубе VK Stadium 4 декабря 2025 года

После роспуска своей группы «Кукрыниксы», случившегося в 2018 году, Алексей Горшенев объявил, что теперь его творчество не будет иметь никаких рамок. Музыкант пообещал заниматься самыми разными проектами, некоторые из которых связаны с театрализацией и исполнением песен на чужие стихи. За истекшие 7 лет певец успел создать столько всего, что его юбилейный концерт обещал стать многогранным и непредсказуемым, и эти ожидания оправдались сполна.

От наследия «Кукрыниксов» Алексей Горшенев никогда не отказывался,с оответственно, и концерт стартовал с одного из первых радиохитов коллектива «По раскрашенной душе». Действо поражало своей масштабностью: барабанщик Михаил Фомин и перкуссионист Алексей Богданов симметрично разместились на высоких подиумах, между которыми базировался вертикальный экран, на который чаще всего транслировался абстрактный видеоряд. Свет, звук, пиротехника были выше всех похвал.

Во время песни «Хрустальный мир» на экране демонстрировались осколки, в которые разлеталась персональная реальность ранимого героя. Драматизм этой коллизии скрасили пиротехнические эффекты в финале этой композиции. Под «Солдатскую печаль» зал погрузился в потоки зеленого цвета. А на песне «Колдовство» зал эффектно пронизывали сети из тонких лучей.

Шоу, которое делал сам Алексей Горшенев, тоже было на высоте. Так, исполняя песн. «Бес Огня» из первой части рок-оперы «Фауст», он постоянно пластично водил ладонью по невидимой вертикальной плоскости, будто норовил преодолеть невидимую преграду. Это была ария Мефистофеля, - пояснил потом артист свои жесты. - Он к нам прорывается. Тяжело ему даётся. Мы об этом после поговорим. Сейчас музыку поиграем».

Прежде, чем зрители получили разъяснения на этот счет, их еще ждала «Черная невеста» «Кукрыниксов». За нею последовал блок из песен на стихи Сергея Есенина. «Грубым дается радость», «Забава» и «Дорогая». В их исполнении принял участие виолончельный квартет. Выбор симфонического инструмента Алексей Горшенев обосновал следующим образом: «Виолончель - это мужская печаль и склонность к романтике».

После «Шторма» настал черед обещанной речи певца. Алексей Горшенев подчеркнул, что он говорит о жизненно важных вещах не как коучи, которых назвал «дурью», а пытается помочь ищкщим людям сохранить себя. Поговорил же он на тему главного отличия Бога от Дьявола, заметив, что Господь дает людям возможности, а лукавый эти возможности у них забирает. Бог позволяет каждому выбрать свой путь, наделяя людей талантами как посохом. Дьявол же сжимает возможность до нуля, предлагая все и сразу, а на деле не просто оставляет человека ни с чем, но и отбирает у него последнее.

Далее Алексей Горшенев обратился к зонг-опере «Короля и Шута» «TODD», для которой в свое время создавал музыку вместе с братом Михаилом Горшеневым. Из этого проекта прозвучали «Почему ты жива», «Мой Бог»» и «Добрые люди». «Спасибо, добрые люди!» - поблагодарил Алексей Горшенев публику, прежде чем перейти к хитам «Кукрыниксов» («Обнимай», «Звезда», «Не беда» и «Никто») и проекта «ГОРШЕНЕВ» («Мгновение», «Рожденный быть звездой»).

Бис был очень впечатляющим - «ГОРШЕНЕВ» сыграл свой недавний сингл «Правда» с виолончельным квартетом и детским хором. Юбилейный концерт наглядно продемонстрировал творческую эволюцию музыканта, хотя за бортом осталась акустическая ипостась, готовящаяся рок-опера по «Божественной комедией» Данте, а также песня «Одиночество», написанная для не реализованного пока проекта по Виктору Гюго. Но Алексей Горшенев не стоит на месте — и это главное!