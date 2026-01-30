Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

Стоп-кадр видео

Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю - до 1 февраля - от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - приводит его слова "Интерфакс".

У представителя Кремля уточнили, включается ли непосредственно дата 1 февраля в срок прекращения огня, о котором просил Трамп.

"До 1 февраля", - ответил Песков.

Он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам.

"Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.

Накануне Трамп заявил, что лично просил Путина остановить удары по Киеву на неделю из-за сильных морозов. "И он согласился на это. И я могу сказать вам, это было очень приятно", - сказал американский президент на заседании кабмина.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2026, 23:32
    Гость: Ну, да...

    Дети советских руководителей, погибшие в годы Великой Отечественной
    1. Яков Иосифович Джугашвили
    2. Леонид Никитич Хрущёв
    3. Тимур Михайлович Фрунзе
    4. Владимир Анастасович Микоян
    Погиб в сентябре 1942 года под Сталинградом.
    5. Виктор Семёнович Будённый
    6. Николай Климентьевич Ворошилов
    7. Юрий Павлович Шапошников
    8. Владимир Валерианович Куйбышев
    9. Георгий Ионович Гай
    Сын командарма И. Э. Гая. Командир авиационного звена. Погиб в 1942 году.
    10. Павел Фёдорович Голиков (младший)
    Сын начальника ГРУ Ф. И. Голикова. Лейтенант. Погиб в 1942 году под Харьковом.
    11. Борис Максимович Литвинов
    Сын наркома иностранных дел М. М. Литвинова. Погиб в 1942 году на фронте.
    12. Артём Алексеевич Кузнецов
    Сын заместителя Наркома авиационной промышленности СССР А. И. Кузнецова. Погиб в 1941 году при обороне Ленинграда.
    13. Виктор Андреевич Ерёменко
    Сын маршала А. И. Ерёменко. Погиб при боевых действиях под Смоленском.
    14. Алексей Яковлевич Штерн
    Сын командарма Я. И. Штерна. Погиб в 1942 году.
    15. Артём Иванович Муралов
    Сын командарма И. П. Муралова. Доброволец. Погиб в 1942 году на Волховском фронте.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Два города в Мурманской области оказались почти полностью обесточены
ЕС решил полностью запретить газ из России
Глава СПЧ предложил отчислять из школ за неисправленный «неуд» по поведению
© KM.RU, Петр Чайников
Провинциализация России
Избранное
Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?
Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)
LASCALA «Linea»
Бардак «Russkiy Rock»
Свободный полет «Я еду» (интернет-сингл)
Что делать, если нечего надеть?
Черный Вторник «Амальгама» (интернет-сингл)
Виталий Аверьянов «ОГНИ»
Джанни Родари «Game Over»
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
Премьера «Балалайкин и Ко», 13 ноября, Основная сцена театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации