Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали дезориентирующее оружие, которое подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам.
"Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу", - приводит слова Трампа РИА Новости.
Венесуэльские военные ничего не смогли сделать, отметил президент США.
Чушь несёт Трампаноид. Это их "оружие" известно ещё с конца 90-х- обычный мобильный микроволновый излучатель, вызывающий жжение и боль. Могли ещё применить инфразвуковые излучатели. Всё это давным давно у тех же амеров применяется при разгоне демонстраций и митингов. Но, их эффективность низкая, максимальное удаление 150 метров, и работает оно узким лучом.
Такого "оружия" что бы они там пришли и у противника "всё поломалось" в теории нет, кроме одного, электромагнитный импульс от ядреного взрыва. И тот всего эффективен в зависимости от мощности от трёх до 10км. Трамп шоу мен, в мире журналюшки побрехали про супер пупер амеров и Трамп как очень тщеславный человек решил тут же себе нагрести политических очков. Вероятно, вброс был от самих амеров. На вертолётах это не разместить, и УЗ и микроволновые излучатели слишком громоздкие, веротяно и не было там нечего. Просто военные Венесуэлы были застигнуты в врасплох, дезориентированы. К тому же, было открытое предательство чиновников и военных со стороны Венесуэлы (сговор с амерами), ПВО выключили и отправили на склады, причём все установки ПВО были в походном положении (не развёрнуты)и оставлены как мишени на видных местах, (видимо в условленных местах в сговоре с предателями военными и амерами) куда амеры потом нанесли удары. Был один неудачный пуск ПЗРК "стрела", но из за того, что на земле в сторону пуска были пожары, видимо боевой части ракеты не удалось навестись на низко летящий вертолёт.
Против ветерана ВОВ Язова. И тоже как Мадуру в кутузку отволок. И никаких протестов
Все верно и даже хуже. А еще похоже что поздно. Развал воплотился на 100%. Силовики как класс = сгнили. Открыта дорога внезапным переменам и резкой смене власти. Зумеры покажут зубы и смоют в унитаз олигархов из 90х вместе с пресс секретарями и новогодними дикторами. Стабильности приходит "поезда"..
Президент США Дональд Трамп нацелился на Канаду: обозвал премьера и угрожает стране.
Последнее, что нужно миру, это чтобы Китай захватил Канаду, заявил президент США.
«Этого не произойдёт и даже близко не произойдёт! Благодарю за внимание к этому вопросу», — сказал «миротворец номер 1».
Трамп теперь угрожает Канаде 100% пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем, а канадского премьера Марка Карни он обозвал «губернатором».
Все так и есть. Может поэтому мы русские в первые дни СВО увидели Армию не имеющую нормального обмундирования и экипирования, мы увидели солдат не имеющих при себе элементарных продвинутых средств ведения войны - приборов ночного видения, броников, тепловизоров, беспилотников, планшетов и цифровфх карт местности.
.............
Главная проблема России не на Западе, а внутри самой власти России. Глупо отрицать все последния кадровые назначения Пу. А ведь он мог назначить Глазьева главой ЦБ, но евреи продавили Набиулину. Он мог реально укреплять Армию, но опять прогнулся и назначил сначала табуретника Сердюкова, а потом оленевода Шойгу, оптимизировали медицину, разрушили армейскую тыловую инфраструктуру. Все ушло в создание миллионной Армии полицейских и силовиков для охраны сегодняшнего воровского режима власти крипто-многонационалов.