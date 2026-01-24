Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро

Чушь несёт Трампаноид. Это их "оружие" известно ещё с конца 90-х- обычный мобильный микроволновый излучатель, вызывающий жжение и боль. Могли ещё применить инфразвуковые излучатели. Всё это давным давно у тех же амеров применяется при разгоне демонстраций и митингов. Но, их эффективность низкая, максимальное удаление 150 метров, и работает оно узким лучом.

Такого "оружия" что бы они там пришли и у противника "всё поломалось" в теории нет, кроме одного, электромагнитный импульс от ядреного взрыва. И тот всего эффективен в зависимости от мощности от трёх до 10км. Трамп шоу мен, в мире журналюшки побрехали про супер пупер амеров и Трамп как очень тщеславный человек решил тут же себе нагрести политических очков. Вероятно, вброс был от самих амеров. На вертолётах это не разместить, и УЗ и микроволновые излучатели слишком громоздкие, веротяно и не было там нечего. Просто военные Венесуэлы были застигнуты в врасплох, дезориентированы. К тому же, было открытое предательство чиновников и военных со стороны Венесуэлы (сговор с амерами), ПВО выключили и отправили на склады, причём все установки ПВО были в походном положении (не развёрнуты)и оставлены как мишени на видных местах, (видимо в условленных местах в сговоре с предателями военными и амерами) куда амеры потом нанесли удары. Был один неудачный пуск ПЗРК "стрела", но из за того, что на земле в сторону пуска были пожары, видимо боевой части ракеты не удалось навестись на низко летящий вертолёт.