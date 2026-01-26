ЕС решил полностью запретить газ из России

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года. Также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, пишет РБК.

В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления постановления в силу. Это произойдет на следующий день после публикации документа в журнале ЕС.

Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн; для компаний — не менее €40 млн или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

В качестве следующего шага Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2026, 16:07
    Гость: Внимание, внимание!Индия хочет получать СПГ со скидкой более

    к цене нефти Brent к 2028г.

    Индийские импортеры СПГ задерживают заключение некоторых сделок по долгосрочным поставкам газа, надеясь на увеличение предложения газа и снижение цен на него.

    Крупные покупатели, включая Gail India и Bharat Petroleum, настаивают на снижении цен и более гибких долгосрочных контрактах. Индийские покупатели запрашивают поставки с привязкой к цене нефти Brent и скидкой до 12%. Такой подход может окупиться, если цены будут снижаться по мере ввода в эксплуатацию новых проектов в мире, в первую очередь в США и Катаре.

    Переговоры по газу станут ключевой темой Индийской энергетической недели, которая стартует 27 января. В ней должны принять участие крупные производители сжиженного метана, включая ADNOC из ОАЭ и французскую TotalEnergies.

    К 2030 глобальные СПГ-мощности вырастут примерно на 50%, говорят аналитики, поэтому индийские покупатели рассчитывают заключить многолетние контракты на поставку примерно с 2028 года, когда этот рост достигнет своего пика, пишет Bloomberg.
    Эспортеры неохотно соглашаются на скидки, что приводит к тупику в переговорах.
    «НиК» напоминает, что привязку газовых контрактов к нефтяным ценам использует «Газпром» в трубопроводных поставках (конкр. условия российский концерн на раскрывает). Покупателю это выгодно,особенно в периоды повышенного спроса на газ, поставщику труба гарантирует объемы сбыта. С СПГ логика продажи иная: сжиженный газ можно отправить куда угодно,Но гарантии, то есть «длинные» контракты, нужны и СПГ-произво

  5. 26.01.2026, 15:39
    Гость: обратить внимание на Российскую экономику.

    Российской экономике ГАЗ-а не хватало?
    Весь продавали??

Все комментарии (32)
