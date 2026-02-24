Волчица «Сошла с ума»

Пластмассовый мир с каждым днем все активнее наступает по всем направлениях. Забот у всех нас явно в связи с этим прибавилось. Если раньше проходилось при выборе спутницы жизни быть постоянно начеку, чтобы у нее, не дай бог, не оказались накаченные всякой дрянью губы и силиконовые груди, то теперь квест посложнее: поди определи — реальный перед тобой исполнитель или же сгенерированный посредством искусственного интеллекта.

По поводу проекта «Волчица» в интернете возникли нешуточные дискусии. Пользователи наперебой спорят, существует ли на самом деле такая же артистка или же это прихоть нейросетей. Рассматривают также на предмет отношения к ИИ тех, с кем Волчица записала совместные песни – CoreLina и Удавка. В общем, шиза полная!

Слово «шиза» здесь появилось вовсе не случайно, потому что в своем творчестве Волчица явно неравнодушна к проблеме психических отклонений. В одноименной своему псевдониму песне она не просто объявляет себя Волчицей, но и выражает готовность ответить за свои слова в… психиатрической клинике. В песне «Сошла с ума» появляется уже непосредственно появляется диагноз - «шизофрения». Причем, как и в случаях с другими душевнобольными, героиня склонна считать, что отклонения присущи не ей, а окружающему миру.

Ставить диагнозы на расстоянии и, не будучи специалистом — дело заведомо неблагодарное. Однако факт остается фактом: взбалмошность героини переходит иногда все границы. В «Желаю тебе зла» она невероятно кошмарит вполне благопристойного партнера. А в «Если ты уйдешь» и вовсе желает ему смерти — чтобы потом эстетично принести ему на могилку цветов. В «Нашей правде» рекомендовано отправиться к травматологам тем, кто раздает советы.

Впрочем, тяга к аномалиям может быть всего лишь пристрастием к людям неформального склада (примерно, как у Егора Летова: «Я зову таких как я, сумасшедших и смешных»). Именно этот посыл наблюдаем в песне «Изгой», где отвергнутого обществом оригинала с удовольствием приветствуют в своей тусовке. Да и музыка у Волчицы вполне себе симпатичная — гранж напополам с металкором.

<iframe frameborder="0" allow="clipboard-write" style="border:none;width:614px;height:556px;" width="614" height="556" src="https://music.yandex.ru/iframe/album/40188005">Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/40188005?utm_source=web&utm_medium=copy_link">Сошла с ума</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/25317812">Волчица</a> на Яндекс Музыке</iframe>
 

