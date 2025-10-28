«Братья Грим», 3 ноября, Lustra Bar
Но широкую известность музыканты получили в 2005 году , после триумфального дебюта на фестивале MAXIDROM и выпуска первого альбома, многие песни с которого мгновенно стали народными хитами, такие как: «Ресницы» и «Кустурица».
Лидер группы — Константин Бурдаев является солистом, автором музыки и текстов хитов коллектива. За последние годы такие новые песни как: «Лаос», «Аллилуя», «Вернись», «Самая Любимая Музыка», «Лелею», «Морской не сезон», «Город мой», «Парашюты», «Простая история», «Робинзон» и «Вьюги» — снискали славу у многочисленных поклонников и стали частыми в плейлистах различных радиостанций. Эти и другие хиты прозвучат на концерте 3 ноября в Lюstra Bar!
Сбор гостей в 19.00.
