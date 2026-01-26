Глава СПЧ предложил отчислять из школ за неисправленный «неуд» по поведению

18:45 26.01.2026

Школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

"Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам", - приводит его слова ТАСС.

Глава СПЧ отметил, что сейчас ведутся дискуссии, насколько оценка поведения должна быть встроена в воспитательной процесс в школе. "Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков", - сказал он.

По его словам, теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение, но фактически этого почти никогда не происходит.

"Каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия. Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия - нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности", - сказал Фадеев.