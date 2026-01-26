Глава СПЧ предложил отчислять из школ за неисправленный «неуд» по поведению

Школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

"Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам", - приводит его слова ТАСС.

Глава СПЧ отметил, что сейчас ведутся дискуссии, насколько оценка поведения должна быть встроена в воспитательной процесс в школе. "Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков", - сказал он.

По его словам, теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение, но фактически этого почти никогда не происходит.

"Каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия. Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия - нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности", - сказал Фадеев.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2026, 22:21
    Гость: -За поведение в советской школе никого на второй год не оста

    В заметке речь о поведении.
    В советской школе на этом не зацикливались и поведения плохого на уроках практически не было.
    Только одного выгнали, ну как выгнали...Он пошел в другую школу.
    А чтоб на улицу выгоняли,такого не было.

    Сейчас у нас предполагают из ПОВЕДЕНИЯ жкупел сделать.
    В ТАКОМ ВИДЕ ОНО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НУЖНО И ДАЖЕ ВРЕДНО.
    если интересно ПРОЙДИТЕ СЮДА
    ыдержка из Положения:
    Идиотизм в чистом виде и ЗАЧЕМ?
    «…система оценки поведения обучающихся включает 5 критериев и 11 показателей. Критерии:

    - дисциплинированность (соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся, установленных в образовательной организации);

    - соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися (неконфликтность, уважительное, доброе отношение к сверстникам);

    - соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми (неконфликтность, уважительное отношение ко взрослым);

    - СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ, в том числе ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ);

    - правомерное поведение (отсутствие фактов антиобщественных действий и противоправного поведения)».

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/920978-skoro-vo-vsekh-shkolakh-rossii-mnogofaktornaya-otsenka-povedeniya-shkolnikov-predtec
    Где ЭТО ВСЁ ВЗЯТЬ, если этого нет в ОБЩЕСТВЕ?

    Подобного маразма в СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ НЕ БЫЛО.
    В свидетельств об окончании 8го класс и в аттестате оценок по поведению НЕ БЫЛО .
    Почему-то у нас в школу лезут все коми ни лень-Греф, попы,СПЧ

  3. 26.01.2026, 22:05
    Гость: Сергей

    т.е. права остальных ребят в классе, которым неадекват реально мешает обучаться, вам безразличны?

  5. 26.01.2026, 22:03
    Гость: Сергей

    Эти права заканчиваются, когда начинаются права других детей.
    Если один неадекват МЕШАЕТ учебе всему классу (нарушает конституционное право ребят на образование) он должен быть убран из школы.

Все комментарии (15)
