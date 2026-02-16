Дальше мечты «Нет сердца» (интернет-сингл)

Дальше мечты «Нет сердца» (интернет-сингл)

Исполнитель: Дальше мечты , Название: «Нет сердца», Стиль: поп-панк, Год: 2026

Как бы ты ни пыжился в молодости, с большой вероятностью в твоей жизни настанет момент, когда ужасным утром ты вместо своей любимой на кровати рядом найдешь записку от Нее со словом «прости» и возвращенные ключи рот квартиры. А что в такой ситуации сможешь вернуть ей ты. Один из вариантов ответа на данный вопрос предложила поп-панковая группа «Дальше мечты» в новой песне «Нет сердца».

Прежде всего, герой намерен вернуть девушке ее сны, что, вероятно, станет для нее серьезным подспорьем на первых порах. Также он обещает написать все, что знает о ней, в песне, а это с учетом хронометража новинки в 2 минуты 28 секунд свидетельствует о богатом внутреннем мире зазнобы. Наконец, он обещает написать стихи о ней, чтобы она расплакались (надеемся, это не намек на фразу «без слез читать невозможно»). А, если серьезно, бросаясь из крайности в крайность, герой в тяжелой для себя ситуации пытается обрести почву под ногами и, хорошо, что чувство юмора его не покинуло.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Налоговая реальность оказалась хуже прогнозов
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Лавров назвал третьего вечного союзника России
Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
«А давайте по-мужски!» – 10 пунктов Лаврова против «плана Дмитриева»
Избранное
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
Операция Пластилин «Оверсайз» (интернет-сингл)
Типажи великой Бауманки. Часть пятая
Гудтаймс «Химки. Лето. Содомия» (интернет-сингл)
«Удивительная» Роднина о Валиевой
Сергей Галанин вступился за Роджера Уотерса
Пелагея (Рождественский концерт), 8 января, 1930 Moscow
LASCALA «Linea»
Манагер и Родина «Странники простора»
«Россия должна научиться воздавать врагам. Утверждения о необходимости вызволения из плена своих любой ценой – лукавый аргумент»
Рваные носки «Патрики» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации