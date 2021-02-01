О лимузинах

13:20 1.02.2021

Долгожданный вечер пятницы, вы с друзьями готовы к вечеринке. Вместо ваших обычных авто вы решили побаловать себя и заказали лимон с шофером

Стоп! Зачем вообще кому-то ездить на фрукте? К тому же лимон такой маленький, на него едва ли кто-то заберется. Здесь ошибка. Не лимон, а лимузин!

Так гораздо лучше. Вы уже готовы и получили сообщение о том, что машина подана. Вы вышли из дома и увидели свою ласточку. Это огромный черный линкольн длиной в пару домов. Машина идеальна, тонировка на окнах, виниловая крыша и хромированные молдинги. Вас встречает водитель. Он в сером костюме и похож на героя кинофильма из с тридцатых. На каждой из сторон классического пиджака красуется шесть серебряных пуговиц, а на руках белые перчатки. Вы приближаетесь. Водитель улыбается и приветствует вас снимая шляпу. Он открывает вам дверь. Наконец вам удалось заглянуть внутрь автомобиля.

Теплый белый свет аккуратно подсвечивает сиденья, яркие диоды горят под крышей. Что это у двери? Настоящая дым-машина. Из динамиков доносится приятная музыка, на заднем сиденье установлена система связи с водителем. На стене, прямо напротив дивана, висит телевизор высокого разрешения с игровой приставкой и кучей контроллеров. Сразу за ним бар с синей подсветкой и холодильник набитый напитками и закусками, чтобы сделать поездку максимально комфортной.

Лимузин и шофер неразлучны. Так заведено с давних пор. Понятие лимузин не относится к марке.Лимузин - это кузов автомобиля.

Это достаточно длинное авто с личным пространством пассажиров, отгороженных от водителя. В 1916-м объединение автоинженеров США определило лимузин как закрытый салон с массой пассажирских мест и отдельным креслом водителя.

Но об этом позже. Сначала давайте перенесемся назад и посмотрим как все начиналось. Главное отличие лимузина в том, что пассажиры находятся в отдельной части салона. Когда машины только появились, водитель сидел отдельно. Он не видел и не слышал своих попутчиков. Первый лимузин увидел свет в далеком 1902 году.

По длине он был стандартным авто. Но им управлял шофер, услуги которого могли позволить лишь представители высшего света. Пассажиры сидели в закрытом отделение, которое защищало их от непогоды. Шоферу же повезло в меньшей степени. Единственное что укрывала его от ливня - это удлиненная крыша транспортного средства, натянутая над салоном. В современных лимузинах водителя и пассажиров разделяет подвижная стеклянная перегородка. Если же люди предпочитают абсолютное уединение, они могут воспользоваться внутренним телефоном. Слово лимузин имеет весьма странные корни. Люксовый автомобиль был назван так в честь накидки. В одной из исторических областей Франции Лимузине, население облачались в удлиненные капюшоны.

Первые образцы кузова напоминали одежду жителей этого региона и представляли собой закрытый пассажирский салон с навесом над водителем. Тогда-то и появилось название. Ходят слухи, что шоферы также носили те самые плащи. В то время автомобили перевозили от 3 до 5 пассажиров. Но через несколько десятилетий все изменилось. Снова забегая вперед, слово шофер также имеет французские корни. Сегодня так называют водителя роскошного авто, но 100 лет назад и раньше им обозначали истопника. Человека, который обслуживал паровой двигатель или безлошадный экипаж. Первый стреч-лимузин представила компания «Армбрустер» в 1928 году в Арканзасе. Автомобили перевозили музыкантов и их оборудование по Америке.

Они выглядели как настоящие автобусы. Вероятно, поэтому их называли автобусами звездных коллективов.Автомобили выпускали в обычных цветах – белом, черном или серебряным. В них могли разместиться до 12 пассажиров. Машина постепенно набирали популярность и скоро такси, авиакомпании и отели начали предлагать автобусы звездных коллективов в качестве премиального вида транспорта. Потребовалось время пока роскошные автомобили стали популярными. После всеобщего признания, лимузины стали личным транспортом многих знаменитостей.

Но в чем разница между простым лимузином и его стреч-вариаций? Может длина?

Стреч-лимузин длиннее обычных, поэтому способен перевозить больше людей. В некоторых из них, даже, есть ряд кресел вдоль стены. Стреч-лимузин может быть седаном на длинной колесной базе или кроссовером, у которого больше дверей. И конечно есть профессиональный водитель. Безусловно, расстояние между дверями у такого авто куда больше. Здесь достаточно места для ног, можно танцевать и веселится.

Не будем забывать и о современных лимузинах. Это обычное авто, которые распиливают и добавляют сегменты кузова, превращая в лимузин. Как правило, их красят в яркие цвета: желтый, розовый, оранжевый. В основном такие автомобили используют для особых случаев, например свадеб и вечеринок. Феррари и мини-куперы растягиваю так, что в них размещается больше 10 пассажиров. В США чаще других в лимузины превращают Линкольн, Кадилак, Хаммер и некоторые другие модели. В Великобритании лимузинами становятся модели Ролс-Ройс, Бентли и Мерседес.

Кстати, вы в курсе, что черный лондонский кэб по определению относятся к лимузинам?

В нем водителя и пассажиров разделяет достаточное пространство. Машина перевозит до 5 человек. Стеклянная перегородка позволяет уединиться внутри салона. Хотя лимузины кажутся лишь роскошными игрушками, но именно в них впервые появились системы кондиционирования воздуха. Автомобиль, оснащенный этой функцией, увидел свет в 1940 году и стоил 274 доллара. Сегодня это эквивалентно 5000 долларов. Устройство не только было огромно, но даже не могло определять температуру. Некоторые лимузины успели установить мировые рекорды.

Самый тяжелый автомобиль класса - полуночный всадник. Он весит почти 23 тонны и его длина 21 метр, а высота 4. Внутри гиганта разместились три салона, способные вместить до 40 пассажиров.

Но самый длинный лимузин в мире построил в 1986 году один автоэнтузиаст. Его длина превышала 30 метров. Машина на 26 колесах вмещала 75 пассажиров, а также была оборудована бассейном и гигантским водяным матрасом. Управлять ей можно было как в передней, так и в задней части. Однако она создавалась не для поездок, а для съемок в кино и участия в шоу.

Помните лимузин, который за вами приехал? Вот как все было бы, решить вы действительно арендовать такой. Во первых вам пришлось бы заказать машину предварительно определившись с количеством пассажиров. Семь человек, десять или пятнадцать - цена в зависимости от этого может поменяться. в одних стрейч-лимузины вмещается до 10 пассажиров, другие модели примут на борт пятнадцать, а то и двадцать человек. Обычно цена варьируется от 1000 до 7000 рублей в час, в зависимости от марки авто, времени и даты заказа. Кстати, лучше бронировать автомобиль заранее. Возможно после поездки вам придется отблагодарить водителя чаевыми. Некоторые компании включают их в счет, в других случаях вам нужно будет проявить инициативу.