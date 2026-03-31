Лавров: некоторые страны Запада потеряли берега
Часть государств в последнее время потеряли берега, заявляя о притязаниях на чужие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.
"Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания", — приводит его слова РИА Новости.
В качестве примера министр привел одно из последних заявлений госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, тот сказал, что все зависит от Ирана. По его словам, блокируя Ормузский пролив, Тегеран грубо нарушает нормы.
А буквально за два дня до этого, напомнил Лавров, президент Дональд Трамп говорил, что его не волнует международное право, у него есть свои мораль и инстинкты.
"Вот двухходовочка такая", — добавил глава МИД.
По его мнению, мировой порядок сейчас находится в разгаре перестройки: борьба за ведущие позиции ведется не на жизнь, а на смерть.
"И действительно, фактически складывается ситуация, когда Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил, как говорится, в клинч, со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства, справедливости, или, иными словами, на основе принципов Устава ООН", — сказал Лавров.
Россия остается открытой для диалога с Западом, но, наученная горьким опытом, теперь будет жестче добиваться выполнения будущих договоренностей, заключил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это другой разговор, но проблема в том, что сила очень непостоянна. Те, кто полагают себя сильными, очень часто с удивлением обнаруживают, что они ошибались. И тогда вместо Киева за три дня получается Краматорск за 5 лет, или вместо нового шаха в Тегеране за неделю получается закрытый Ормузсский пролив на многие месяцы вперед и проигранные осенние выборы в Конгресс.
Вот потому-то умные люди и говорили: право силы -- очень ненадежная вещь, куда лучше -- сила права. Но человечество, похоже, должно усваивать эту истину не через голову, а через другое место, в каждом поколении по новой.
Мы тоже открыто провозгласили о своих правах на чужие территории. Чем мы отличаемся от других ? Если следовать этой логике, то мы тоже берега потеряли. Международное право в прошлом. Балом правят сильные.
Президент США Дональд Трамп разозлился, когда Израиль нанес удар по водоопреснительной установке в Иране. Об этом 31 марта сообщает портал Axios.
По данным собеседников издания, американский лидер рассчитывал использовать угрозу удара по этой станции как рычаг давления на Тегеран, чтобы заставить его пойти на переговоры. Однако израильские военные действовали самостоятельно, не согласовав атаку с Вашингтоном. Узнав о произошедшем, Трамп «пришел в ярость».
Как отмечает Axios, даже в качестве угрозы удар по водоопреснительной станции является нарушением международного права, поскольку такая инфраструктура относится к объектам жизнеобеспечения гражданского населения. Подобные действия могут быть квалифицированы как военное преступление.
"открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания" -- да, это так, Лавров прав. Я например слышал про страну, которая вот уже 12 лет отжимает территории у своего соседа -- страны-члена ООН, с которой до того подписала ряд территориальных соглашений, да ещё при этом называет захваченные у неё территории "освобожденными". Причем последние 4 года делает это путем открытых вооруженных действий. Я правда не могу вспомнить название этой страны, но это точно не Америка и не Израиль. Память стала подводить -- вот крутится имя в голове, крутится, а вспомнить не могу! Может кто поможет?
объясните ему ,где запад, где восток