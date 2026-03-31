Лавров: некоторые страны Запада потеряли берега

15:28 31.03.2026

Часть государств в последнее время потеряли берега, заявляя о притязаниях на чужие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

"Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания", — приводит его слова РИА Новости.

В качестве примера министр привел одно из последних заявлений госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, тот сказал, что все зависит от Ирана. По его словам, блокируя Ормузский пролив, Тегеран грубо нарушает нормы.

А буквально за два дня до этого, напомнил Лавров, президент Дональд Трамп говорил, что его не волнует международное право, у него есть свои мораль и инстинкты.

"Вот двухходовочка такая", — добавил глава МИД.

По его мнению, мировой порядок сейчас находится в разгаре перестройки: борьба за ведущие позиции ведется не на жизнь, а на смерть.

"И действительно, фактически складывается ситуация, когда Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил, как говорится, в клинч, со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства, справедливости, или, иными словами, на основе принципов Устава ООН", — сказал Лавров.

Россия остается открытой для диалога с Западом, но, наученная горьким опытом, теперь будет жестче добиваться выполнения будущих договоренностей, заключил он.