Нарендра Моди в объятиях Биньямина Нетаньяху

Глава Индии Нарендра Моди вел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, когда жители еврейского государства не отрывались от экранов телевизоров, на котором бойкие комментаторы обсуждали эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Израильтяне с тревогой всматривались в небо, опасаясь услышать нарастающий свист иранских ракет, и пытались предугадать дальнейшие события.

Правы оказались те, кто предсказывал военное столкновение. Иран подвергся массированным бомбардировкам США и Израиля и ответил ракетными ударами по еврейскому государству и американским базам на Ближнем Востоке. Снова, как было уже не раз, Ближний Восток оказался в пламени очередной войны.

…Биньямин Нетаньяху обнимал главу правительства Индии Нарендру Моди и наоборот. Оба лидера сияли. Гость из Дели произнес речь в кнессете, которая завершилась фразой, вызвавшей оглушительные овации вскочивших со своих мест депутатов: «Дружба между Израилем и Индией остается источником силы в этом нестабильном мире!» С таким почетом в еврейском государстве не встречали даже Дональда Трампа.

Моди был награжден медалью кнессета, может, лишь за одну фразу: «Народ Израиля жив!», сказанную на иврите. Это был реверанс главы одного из самых влиятельных государств мира в сторону Израиля, чей авторитет в мире оказался изрядно потрепанным после долгих и в прямом смысле слова убийственных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, которые продолжаются и после установленного перемирия. К тому же еврейские поселенцы безнаказанно сгоняют палестинцев с их земель на Западном берегу.

Но Моди был настроен благодушно и не собирался сворачивать разговор в сторону щекотливых и неприятных для хозяев проблем. Да они, похоже, его мало интересовали. Правда, премьер Индии все же коснулся событий в секторе Газа, но вскользь, заметив, что одобряет усилия по установлению мира в секторе. И поддерживает Израиль в борьбе против терроризма.

Моди думал о делах и говорил о них. «Вскоре мы войдем в тройку крупнейших экономик мира. В то же время Израиль является лидером в области инноваций и технологического развития. Это создает естественную основу для нашего партнерства», – отметил глава Индии.

Главным аспектом сотрудничества остается военная сфера. Израиль, наряду с Россией и Францией, входит в тройку основных поставщиков вооружения Индии. Обе стороны работают над совместными разработками беспилотных систем, ракетных комплексов, радиолокационных станций и в области кибербезопасности.

Говоря, о вершине сотрудничества двух стран, Моди не забыл и его нижнюю часть. Премьер-министр Индии упомянул о сиделках и работниках из его страны, «которые вносят свой вклад в жизнь семей и сообществ в Израиле даже в трудные времена, в том числе после событий 7 октября. Мы ими гордимся».

Моди произнес много слов, восхваляющих Израиль и его народ, на которые Нетаньяху ответил пылким спичем: «Ты для меня больше, чем друг. Во многих отношениях ты мне как брат. Индия огромная держава, но и Израиль, хотя и мал, тоже огромная держава. Наш союз умножит силы наших народов, двух древних цивилизаций».

«Отец-основатель Индии Махатма Ганди, который был ярым противником сионизма, скорее всего, поморщился бы от такого заявления. – пишет The Jerusalem Post. – Его преемник Джавахарлал Неру, правительство которого десятилетиями держало Израиль на расстоянии, тоже, вероятно, был бы недоволен».

Во времена этих политиков отношения Индии и Израиля были далеки от взаимопонимания. Установление дипломатических отношений в 1992 году не стало большим сдвигом, хотя спустя пять лет президент Израиля Эзер Вейцман посетил Дели с официальным визитом.

Потепление началось после прихода к власти Моди, представляющего Индийскую народную партию. В 2017 году он не только шагнул на Землю обетованную, но и гулял босой по пляжу Ольга на севере Израиля вместе с Нетаньяху.

Ответный приезд Нетаньяху не заставил себя ждать и состоялся в 2018 году. Это было продолжение «медового месяца» в отношениях двух стран. Но его пик наступил сейчас. Впрочем, есть темы, которые Тель-Авив и Нью-Дели предпочитают обсуждать с осторожностью. Или совсем их не касаться.

Неизвестно, обсуждали ли Моди и Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана, но даже если эта тема была затронута, нет оснований полагать, что глава Израиля искал поддержки у гостя. Ведь особенность нынешней политики Индии – её многовекторная направленность. Не дружить против кого-то, а, соблюдая национальные интересы, сохранять по мере возможностей расчетливое партнерство со многими странами.

Это своего рода традиция, поскольку ранее Индия была одним из лидеров Движения неприсоединения. И сейчас полуторамиллиардная держава избегает вступления в военные альянсы. Однако стремится с помощью прагматического подхода влиять на баланс сил в мире.

Укрепляя свои отношения с Израилем, Индия старается закрепиться на Ближнем Востоке, при этом оставляя двери открытыми для сотрудничества, в том числе с недругами Тель-Авива – Ираном, Турцией, некоторыми арабскими странами.

Израиль же гнет свою линию, пытаясь создать так называемый «шестиугольник альянсов», куда вошел бы сам Израиль, Индия, Греция, Кипр и другие неназванные государства. «Наша цель – создать ось государств, которые одинаково смотрят на реальность, проблемы и цели, стоящие перед радикальными группировками, как радикальными шиитами, по которым мы нанесли сокрушительный удар, так и зарождающимися радикальными суннитами», – заявил Нетаньяху.

Не известно, как отреагировал на этот проект Моди. И то, что он любезничал с Нетаньяху, вовсе не означает, что вопрос с «шестиугольником альянсов» решен. Наоборот, учитывая традиционную обособленность Индии, в этом есть немалые сомнения.

…Нетаньяху, еще не остывший от переполнявших его чувств, провожал Моди до самого трапа самолета. Потом он махал рукой вслед лайнеру, уносящему гостя на родину.

Премьер-министр Индии увозил из Израиля не только медаль кнессета, но и кипу договоров, касающихся расширения сотрудничества двух стран в различных областях, включая сельское хозяйство, технологии и энергетики.

Однако не все в Индии были довольны альянсом с Израилем. В частности, оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» обвинила правительство в том, что оно «бросило палестинцев». Ее глава Джайрам Рамеш подчеркнул, что визит Моди проходил, когда Израиль продолжает «безжалостные атаки на мирных жителей в Газе».

P. S. После начала агрессии США и Израиля против Ирана многие страны выразили недовольство действиями Вашингтона и Тель-Авива. Индия же заняла нейтральную позицию, ограничившись заявлением о своем беспокойстве и призвала стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации. Все просто: Индия не хочет портить отношения с Израилем и не желает ссориться с Ираном. Это означает и молчаливое согласие с действиями США.