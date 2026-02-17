Дочь Монро и Кеннеди «Хохот Моцарта» (2 CD)

Исполнитель: Дочь Монро и Кеннеди, Название: «Хохот Моцарта», Стиль: чукотский панк, Год: 2025

Альбом группы «Дочь Монро и Кеннеди» «Хохот Моцарта» до сих пор является некоей константой для поклонников и фундаментов концертных сет-листов коллектива. Но с изданиями ему откровенно не везло. До нынешнего релиза в рамках антологии «ДМИК» на «Выргороде» запись выходила небольшим тиражом лишь в кассетном формате на лейбле Caravan. Да и то порядок песен был изменен, а две квавер-версии «Розы» и «Нежность» были и вовсе выброшены во избежание возможного бодания с правообладателями.

При этом костяк программы был готов еще в 1996 году, но создательница команды Светлана Чапурина ушла в декрет и родила сына Егора (которому, кстати, посвящена композиция «Для Егорки», явно навеянная страхом матери за свое чадо). Потом группа ушла в отпуск, и фиксацией «Хохота Моцарта» озаботилась лишь в 1998 году.

Каноническая версия альбома, записанная в ЛИКИ в начале июля, открывает это издание. Здесь все четко и выверенно, каждому инструменту отведено свое подобающее место, а домра Светланы Чапуриной преподнесена выгодно, но отнюдь не перетягивает внимание на себя. Песни звучат драйвово, но возвышенно — знаменитый «Крот» так и просится в оркестровую аранжировку.

Как замечает в предисловии к данному изданию Я-Ха, до знаменитого «хардкора с домрой» было еще далеко, поэтому вопрос о стилистической принадлежности альбома остается открытым. В ранних записях Светлана Чапурина, смеясь, сравнивала свое творчество с «АукцЫоном», и эти отголоски действительно слышны, например, в «Каникулах в деревне». Но, по большому счету, это такой «Чукотский панк», где вроде бы и «что вижу, то пою», но с умыслом, абсурдом и важными обобщениями.

Следом за канонической версией на CD идет сессия с тем же материалом, состоявшаяся на репетиционной точке «ДМИК» 28 февраля 1998 года. Здесь чудовищный эффект холла, бас дерзко выпирает вперед, но такие динамичные вещи, как «Много на свете разных историй» и «Подержи меня над собой» смотрятся выигрышно именно в подобном ключе. Плюс Светлана Чапурина очень забавно исполняет «Крота» - произнося «кроть» с мягким знаком на конце, будто бы убаюкивая ребенка.

На стором диске размещена запись с концерта в лектории питерского Зоопарка 31 мая 1999 года. В начале Светлана Чапурина деловито распоряжается о закрытии дверей — и, как следкет из афиши, вход в зоосад действительно запирался в 19 часов, так что замечание дельное. Основу программы вновь составил альбом «Хохот Моцарта», причем во «Все как всегда» певица в какой-то момент сбивается, что вызывает приступ смеха у нее самой. Звучат на концерте и совершенно новые на тот момент вещи. В частности, по «Это для тебя» можно понять, почему «ДМИК» хвалил Егор Летов, ведь во фразе «в одной коме с командиром» из «Это для тебя можно усмотреть прообраз его «Реанимации».