Что стоит за демаршем Лаврова?

«В общем и целом реакция Кремля вызвана геополитическим угасанием Европы в мире. Ранее привлекательный континент на наших глазах гасит свои огни. И на горизонте все явственней проявляется призрак Еврабии»

На днях министр иностранных дел России публично заявил, что Россия готова разорвать все отношения с Евросоюзом – если те и дальше продолжат вкручивать нашей стране санкции. В дипломатическом мире это заявление имело эффект разорвавшейся бомбы. Мы попросили прокомментировать этот «неожиданный реприманд» министра полковника Генштаба, профессионального военного конфликтолога, преподавателя военно-дипломатической академии Александра Лифанова.

– Александр Геннадьевич, чем вызван этот демарш Лаврова?

– Целым рядом обстоятельств. Совершенно очевидно, что это был «тщательно продуманный экспромт» – других в МИДе не бывает. Главным отправным толчком стала «смена вех» в Вашингтонском обкоме партии и восхождение на трон спящего Байдена. Украина – это же вотчина и кормовая база «спящего Джо». Логическим следствием этого стала энергичная подготовка Вооруженных сил Украины к очередной военной эскалации в Донбассе. Кроме того, резко выросли поставки «незалежной» американской, французской и немецкой военной техники и вооружения.

Так что война, скорее всего, вспыхнет с новой силой. Это косвенно подтверждают данные нашей разведки и внеплановый визит президента Зеленского на прифронтовые позиции своей армии. Но эта эскалация обнулит и без того не очень удачные Минские соглашения, которыми в свое время так гордился Лавров.

– Но не он ли о них говорил, что они «лучше, чем супер…»?

– «Лучше, чем супер» они ему казались тогда – при условии, если бы украинская сторона стала их выполнять. Но МИД Украины тупо и эффективно их проигнорировал. Чем смешал с грязью гигантский труд всего российского дипкорпуса. И самого Лаврова, между прочим. В Донбассе возникла многолетняя ситуация «ни мира, ни войны». И вот теперь война снова не за горами. И она будет более кровавой – все-таки европейские и американские инструкторы за эти годы подтянули ВСУ до более-менее боеспособного состояния.

Второе. У нас теперь есть гиперзвуковое оружие и военно-промышленный комплекс полного цикла. Мы, наконец, создали с нуля многие замещающие производства – то же вертолетное двигателестроение, которое до этого на территории СНГ было только на Украине. Теперь мы сами строим эти двигатели. И мы ни от кого не зависим. У коллективного Запада гиперзвука пока нет. Так что нам есть чем крыть как в холодной, так и в горячей войне.

Третье. Путин, похоже, устал уступать. После отторжения Крыма на нас накатила волна бесконечных санкций. С момента вхождения полуострова в состав России руководство страны только и делало, что пыталось задобрить «западных партнёров». Сначала допустили массовое убийство пророссийских активистов в одесском Доме профсоюзов. Затем «не заметили» активизации сил украинских нацбатов в районе города Славянска. После этого и вовсе признали нового президента Украины в лице Порошенко.

Всё это привело к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе – непосредственно у российской границы, между прочим. А потом спустили в унитаз истории уникальный шанс реального воссоединения восточной Украины с Россией, не поддержав наступление на Мариупольском направлении. Кстати, весь Генштаб тогда выступал «за». После чего зачем-то отпустили окруженную украинскую группировку, в которую на тот момент входили сотни западных инструкторов, из Дебальцевского котла. Тем самым «заморозили» противостояние на длительное время и дали укрепиться врагу, собраться с силами.

Есть еще одно интересное обстоятельство. Запад уже несколько раз обнулил накопления наших олигархов, аккуратно складированные в западных банках. И все «прикрученные» к тем или иным кремлевским башням олигархи наконец осознали, что их «кровные наворованные» в западных банках могут испариться в сугубо неизвестном направлении в любую секунду. А с некоторыми это уже и произошло. Причем как в Европе, так и в Америке. В США вообще могут заморозить счета «по подозрению в финансировании террористических организаций». Уникальная формулировка. И наши «потоп-менеджеры» вывели свои активы из этих стран. Теперь их прихватить за финансовый хобот и навязать свою волю стало невозможно. У Путина стали развязаны руки. И он тут же показал Западу широко известный в западных кругах жест.

Кстати, практически одновременно с Лавровым достаточно жестко выступил представитель России в ООН Небензя. Он сделал это на заседании, посвященном шестилетию Минских соглашений, прямо обвинив Францию и Германию в том, что они играют роль не нейтральных посредников, а выступают одной из сторон конфликта.

– Какие за этим могут последовать телодвижения Запада и России?

– Сейчас в Евросоюзе идет активное обсуждение, какие санкции он примет против России 22 февраля. Ранее Брюссель планировал ввести довольно жесткие санкции, привязав их к ситуации с Навальным. Но после лавровского демарша там осеклись. Если Россия так готова к конфликту, то, может быть, и не стоит его подогревать? Если же Европа включит санкции и продолжит накачивать Украину вооружением, может последовать признание Россией ДНР и ЛНР. Кроме того, Россия может окончательно перестать учитывать интересы Европы в Сирии и Ливии.

– Но народ уже вовсю переживает по поводу виз, привычных загранпоездок и роста цен на продукты и услуги.

– Как бы ни ухудшались отношения с Западом, есть священные коровы, которые не тронет никто и никогда – ни на Западе, ни в России. Это нефть, газ, туризм и визы. Российские туристы после спада пандемии снова поедут миллионами в Европу. И повезут туда миллионы. Эти деньги очень нужны европейской экономике. И в Брюсселе каждый раз подчеркивают, что все вводимые санкции – сугубо против Кремля и прокремлевских олигархов, а никак не против россиян. Российские нефть и газ по-прежнему будут исправно течь в Европу, потому что без них Европа лишится своей экономики, а мы – стабильной прибыли.

Несмотря на лавровскую готовность, обещанного разрыва отношений все-таки не произойдет. Это невыгодно обеим сторонам. Но ужесточение российских позиций и «окончательное решение вопроса с Донбассом» и левобережной Украиной вполне возможно. Распад «незалежной» – вообще вопрос времени. И в Кремле, видимо, решили, что время это пришло.

А в общем и целом реакция Кремля вызвана геополитическим угасанием Европы в мире. Ранее привлекательный континент на наших глазах гасит свои огни. И на горизонте все явственней проявляется призрак Еврабии.

Помните, как у Пелевина? «Европа, Европа, а что в ней хорошего, в этой Европе? Сортиры чистые на вокзалах, вот и все. С..ть туда ездить, а больше и делать нечего»…

Точнее не скажешь.