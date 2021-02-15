Что стоит за демаршем Лаврова?

«В общем и целом реакция Кремля вызвана геополитическим угасанием Европы в мире. Ранее привлекательный континент на наших глазах гасит свои огни. И на горизонте все явственней проявляется призрак Еврабии»

На днях министр иностранных дел России публично заявил, что Россия готова разорвать все отношения с Евросоюзом – если те и дальше продолжат вкручивать нашей стране санкции. В дипломатическом мире это заявление имело эффект разорвавшейся бомбы. Мы попросили прокомментировать этот «неожиданный реприманд» министра полковника Генштаба, профессионального военного конфликтолога, преподавателя военно-дипломатической академии Александра Лифанова.

– Александр Геннадьевич, чем вызван этот демарш Лаврова?

– Целым рядом обстоятельств. Совершенно очевидно, что это был «тщательно продуманный экспромт» – других в МИДе не бывает. Главным отправным толчком стала «смена вех» в Вашингтонском обкоме партии и восхождение на трон спящего Байдена. Украина – это же вотчина и кормовая база «спящего Джо». Логическим следствием этого стала энергичная подготовка Вооруженных сил Украины к очередной военной эскалации в Донбассе. Кроме того, резко выросли поставки «незалежной» американской, французской и немецкой военной техники и вооружения.

Так что война, скорее всего, вспыхнет с новой силой. Это косвенно подтверждают данные нашей разведки и внеплановый визит президента Зеленского на прифронтовые позиции своей армии. Но эта эскалация обнулит и без того не очень удачные Минские соглашения, которыми в свое время так гордился Лавров.

– Но не он ли о них говорил, что они «лучше, чем супер…»?

– «Лучше, чем супер» они ему казались тогда – при условии, если бы украинская сторона стала их выполнять. Но МИД Украины тупо и эффективно их проигнорировал. Чем смешал с грязью гигантский труд всего российского дипкорпуса. И самого Лаврова, между прочим. В Донбассе возникла многолетняя ситуация «ни мира, ни войны». И вот теперь война снова не за горами. И она будет более кровавой – все-таки европейские и американские инструкторы за эти годы подтянули ВСУ до более-менее боеспособного состояния.

Второе. У нас теперь есть гиперзвуковое оружие и военно-промышленный комплекс полного цикла. Мы, наконец, создали с нуля многие замещающие производства – то же вертолетное двигателестроение, которое до этого на территории СНГ было только на Украине. Теперь мы сами строим эти двигатели. И мы ни от кого не зависим. У коллективного Запада гиперзвука пока нет. Так что нам есть чем крыть как в холодной, так и в горячей войне.

Третье. Путин, похоже, устал уступать. После отторжения Крыма на нас накатила волна бесконечных санкций. С момента вхождения полуострова в состав России руководство страны только и делало, что пыталось задобрить «западных партнёров». Сначала допустили массовое убийство пророссийских активистов в одесском Доме профсоюзов. Затем «не заметили» активизации сил украинских нацбатов в районе города Славянска. После этого и вовсе признали нового президента Украины в лице Порошенко.

Всё это привело к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе – непосредственно у российской границы, между прочим. А потом спустили в унитаз истории уникальный шанс реального воссоединения восточной Украины с Россией, не поддержав наступление на Мариупольском направлении. Кстати, весь Генштаб тогда выступал «за». После чего зачем-то отпустили окруженную украинскую группировку, в которую на тот момент входили сотни западных инструкторов, из Дебальцевского котла. Тем самым «заморозили» противостояние на длительное время и дали укрепиться врагу, собраться с силами.

Есть еще одно интересное обстоятельство. Запад уже несколько раз обнулил накопления наших олигархов, аккуратно складированные в западных банках. И все «прикрученные» к тем или иным кремлевским башням олигархи наконец осознали, что их «кровные наворованные» в западных банках могут испариться в сугубо неизвестном направлении в любую секунду. А с некоторыми это уже и произошло. Причем как в Европе, так и в Америке. В США вообще могут заморозить счета «по подозрению в финансировании террористических организаций». Уникальная формулировка. И наши «потоп-менеджеры» вывели свои активы из этих стран. Теперь их прихватить за финансовый хобот и навязать свою волю стало невозможно. У Путина стали развязаны руки. И он тут же показал Западу широко известный в западных кругах жест.

Кстати, практически одновременно с Лавровым достаточно жестко выступил представитель России в ООН Небензя. Он сделал это на заседании, посвященном шестилетию Минских соглашений, прямо обвинив Францию и Германию в том, что они играют роль не нейтральных посредников, а выступают одной из сторон конфликта.

– Какие за этим могут последовать телодвижения Запада и России?

– Сейчас в Евросоюзе идет активное обсуждение, какие санкции он примет против России 22 февраля. Ранее Брюссель планировал ввести довольно жесткие санкции, привязав их к ситуации с Навальным. Но после лавровского демарша там осеклись. Если Россия так готова к конфликту, то, может быть, и не стоит его подогревать? Если же Европа включит санкции и продолжит накачивать Украину вооружением, может последовать признание Россией ДНР и ЛНР. Кроме того, Россия может окончательно перестать учитывать интересы Европы в Сирии и Ливии.

– Но народ уже вовсю переживает по поводу виз, привычных загранпоездок и роста цен на продукты и услуги.

– Как бы ни ухудшались отношения с Западом, есть священные коровы, которые не тронет никто и никогда – ни на Западе, ни в России. Это нефть, газ, туризм и визы. Российские туристы после спада пандемии снова поедут миллионами в Европу. И повезут туда миллионы. Эти деньги очень нужны европейской экономике. И в Брюсселе каждый раз подчеркивают, что все вводимые санкции – сугубо против Кремля и прокремлевских олигархов, а никак не против россиян. Российские нефть и газ по-прежнему будут исправно течь в Европу, потому что без них Европа лишится своей экономики, а мы – стабильной прибыли.

Несмотря на лавровскую готовность, обещанного разрыва отношений все-таки не произойдет. Это невыгодно обеим сторонам. Но ужесточение российских позиций и «окончательное решение вопроса с Донбассом» и левобережной Украиной вполне возможно. Распад «незалежной» – вообще вопрос времени. И в Кремле, видимо, решили, что время это пришло.

А в общем и целом реакция Кремля вызвана геополитическим угасанием Европы в мире. Ранее привлекательный континент на наших глазах гасит свои огни. И на горизонте все явственней проявляется призрак Еврабии.

Помните, как у Пелевина? «Европа, Европа, а что в ней хорошего, в этой Европе? Сортиры чистые на вокзалах, вот и все. С..ть туда ездить, а больше и делать нечего»…

Точнее не скажешь.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 15:44
    Гость: Ржунемогу

    Фашисткое государство учит других жить. Пытается словами имортозаместиться :))

  2. 15.02.2021, 15:44
    Гость: гвоздику

    Мариуполь и Дебальнцво находятся на территории другой страны. Это не Россия. На Украине идёт гражданская война, Россия там каким боком?

  3. 15.02.2021, 15:43
    Гость: Называй как хочешь

    Но Россия уже идет к изоляции. Слова о величии скоро на хлеб будишь намазывать.

  4. 15.02.2021, 15:40
    Гость: Optimist

    Бабка на базаре тоже много чего говорит. Посмотрим на дела этих левых и дадут ли им кроме бла-бла что-то сделать. Фриков полно в любом государстве. Вы сами то верите, что у владельцев домов в Германии просто так начнут отбирать дома с участками в пользу государства ? И что государство с этими домами делать будет ? Запрет на работу и передвижение. Это вы россиянцам рассказывайте. Я и работаю и передвигаюсь без проблем в Германии каждый день. Цифровые деньги это проект РосЦБ. Придумайте что-то другое для страшилок. Как будто вы и сегодня наличными платите, а не картами СБ по всей России. Живы до сих пор ? Ну так и других не пугайте. Не страшно от вашей пропаганды.

  5. 15.02.2021, 15:37
    Гость: Объясните кто-нибудь

    Если на востоке Украины внутриукраинский конфликт, то почему Россия так переживает? Пусть они там внутри своей страны и решают свой внутренний конфликт. В чём проблема?

Все комментарии (94)
Выбор читателей
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»
как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В России создали первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19
Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»
Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
СМИ узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто кроме России поддерживает Минск
Михаил Мишустин
Правительство выделило 60 млрд рублей на лечение тяжелобольных детей
Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple
Фото с сайта Pixabay.com
Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
Демонтированный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн. рублей