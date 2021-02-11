Небензя назвал Германию и Францию «соучастниками преступлений» в Донбассе

Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - приводит слова дипломата ТАСС.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям. "Признаков этого, к сожалению, все меньше, - констатировал он. - Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что мой украинский коллега сегодня даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия".

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 01:34
    Гость: 123

    Была олимпиада, была война, были упавшие цены на нефть, было выжившее из ума руководство. Телевидение показывало благолепие внутри страны и загнивание за границей. Люди прекрасно знали, что происходит на ближнем востоке, но не имели понятия о том, что происходит в соседнем городе. Ни политическое ни экономическое устройство страны не обсуждалось. Потом всё накрылось медным тазом.
    Это воспоминания о восьмидесятых в СССР или рассказ о сегодняшней российской действительности?

  2. 12.02.2021, 00:00
    Гость: Кактонетак

    Ни Германия, ни Франция не виноваты в том, что происходит на Донбасе.Вся вина лежит на руководстве России. Россия была обязана признать независимость ЛНР и ДНР, но не делает это, оставляя кровоточащую рану в своих политических интересах.

  3. 11.02.2021, 23:47
    Гость: русский

    Правильно назвал. Именно соучастники, именно преступлений.
    А руководители этих государств - военные преступники.

  4. 11.02.2021, 23:02
    Гость: Ослябя

    Вот бы перестали Германия и Франция покупать газ и нефть, сразу бы у расжигателя войны не было финансов финансировать войну.

  5. 11.02.2021, 22:43
    Гость: Яндекс пишет:

    "Василий Небензя, действительно, оказался русским, хоть его фамилия и может кому-то показаться еврейской". Значит сомнения все же есть...

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