Небензя назвал Германию и Францию «соучастниками преступлений» в Донбассе

21:13 11.02.2021

Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - приводит слова дипломата ТАСС.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям. "Признаков этого, к сожалению, все меньше, - констатировал он. - Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что мой украинский коллега сегодня даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия".