Небензя назвал Германию и Францию «соучастниками преступлений» в Донбассе
Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.
Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.
"Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - приводит слова дипломата ТАСС.
Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям. "Признаков этого, к сожалению, все меньше, - констатировал он. - Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что мой украинский коллега сегодня даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Была олимпиада, была война, были упавшие цены на нефть, было выжившее из ума руководство. Телевидение показывало благолепие внутри страны и загнивание за границей. Люди прекрасно знали, что происходит на ближнем востоке, но не имели понятия о том, что происходит в соседнем городе. Ни политическое ни экономическое устройство страны не обсуждалось. Потом всё накрылось медным тазом.
Это воспоминания о восьмидесятых в СССР или рассказ о сегодняшней российской действительности?
Ни Германия, ни Франция не виноваты в том, что происходит на Донбасе.Вся вина лежит на руководстве России. Россия была обязана признать независимость ЛНР и ДНР, но не делает это, оставляя кровоточащую рану в своих политических интересах.
Правильно назвал. Именно соучастники, именно преступлений.
А руководители этих государств - военные преступники.
Вот бы перестали Германия и Франция покупать газ и нефть, сразу бы у расжигателя войны не было финансов финансировать войну.
"Василий Небензя, действительно, оказался русским, хоть его фамилия и может кому-то показаться еврейской". Значит сомнения все же есть...