«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»

Музыкантам совершенно не за что благодарить пандемию коронавируса, которая минимум на год лишила многих из них полноценной работы, контакта с публикой, возможности поддерживать концертную форму. А те, кому не повезло еще и заболеть, пострадали вдвойне.

Музыкантам совершенно не за что благодарить пандемию коронавируса, которая минимум на год лишила многих из них полноценной работы, контакта с публикой, возможности поддерживать концертную форму. А те, кому не повезло еще и заболеть, пострадали вдвойне.

Через все эти испытания довелось пройти и «Северному Флоту». Но музыканты в очередной раз продемонстрировали боевой настрой, выйдя из этого чудовищного года не только с потерями, но и с главным приобретением – новым альбомом «2020», в котором как раз и попытались осмыслить, что это такое происходило в означенный период со всеми нами, и как с этим мириться. Презентация диска состоялась 22 мая в уже хорошо освоенном группой московском клубе «Известия HALL», где «Северный Флот» устраивал презентацию своей предыдущей пластинки «ИNОЙ» и праздновал пятилетие.

Кстати, на одном из выступлений в «Известиях» команда играла с разогревом – французской группой Sidilarsen. Не обошлось без спецгостей и на тот раз: вечер открывала группа Рубена Казарьяна, некогда игравшего в Louna, «Все горит огнем», дебютировавшая в столице всего каким-то месяцем раньше. Держались ребята на сцене для своего статуса новичков молодцом, играя в альтернативном саунде необычайно жизнерадостные песни, которые могли показаться чрезмерно оптимистичными даже для поп-панков. К тому же огонь – практически родная стихия и для хозяев вечера, чья песня «Мой горит огонь» из представляемого альбома, впрочем, в этот вечер так и не прозвучала.

В отличие от гостей, «Северный Флот» начал программу с хмурой взъерошенной песни «Пританцовывай». Зрители, правда, немедленно последовали заложенной в названии этого номера рекомендации. Особенно танцы к лицу были невысокой девчушке в военной форме, на бескозырке которой, как положено, красовалась надпись «Северный Флот».

«Пританцовывай» - оптимальное вступление как для альбома «2020», так и для новой концертной программы. Поэтому песня «Странник», начинающаяся со слова «привет» и открывавшая концерты «Северного Флота» последние года три, была сыграна лишь второй. В приветствии же Александра «Ренегата» Леонтьева звучала искренняя радость по поводу тех, кто сумел выбраться на концерт в добром здравии, и относительно «охеренной» весны (в порядке исключения она действительно радовала в этот день более-менее сносной погодой). Также Ренегат пообещал сыграть на концерте новое, старое и очень старое.

Третий альбом «Северного Флота» «ИNОЙ» в итоге оказался представлен на концерте одним «Странником». А прозвучавшие на презентации 2/3 песен с «2020» музыканты выдавали постепенно. После «Странника» был сыгран «Спутник», представленный еще до релиза альбома в виде сингла. Довольно пристальное внимание «Северный Флот» уделил своему первому альбому «Все внутри», годовщина которого ударно была отмечена при первых пандемических послаблениях осенью прошлого года. В «Известиях Hall» с этого диска зрители услышали «Харона», «Вперед и вверх», «Старого крысолова», «Стрелы» и константу выступлений группы «Рожденный убивать».

Что касается нового материала – бескомпромиссного даже по меркам скупого на сантименты «Северного Флота» - то Леонтьев перед песней «Не согласен» организовал небольшой плебисцит. «Есть дети в зале?» - заботливо поинтересовался Ренегат. Ответы остроумных поклонников простирались в диапазоне от «будут» до «только что родились». Но Ренегат клонил к тому, стоило ли петь слово на букву «б» в «Не согласен», проведя соответствующий опрос.

Из альбома «Мизантропия» группа выбрала для концертной программы песни, наиболее подходящие для хорового исполнения со зрителями – «Каждую ночь», «Любовь и время», «Поднимая знамя» и «Революция навылет». А завершилась основная программа медитативной песней «2020», давшей залу необходимую передышку перед бисовыми «Счастье» и «Северный Флот».