«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»

«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»

Музыкантам совершенно не за что благодарить пандемию коронавируса, которая минимум на год лишила многих из них полноценной работы, контакта с публикой, возможности поддерживать концертную форму. А те, кому не повезло еще и заболеть, пострадали вдвойне.

Музыкантам совершенно не за что благодарить пандемию коронавируса, которая минимум на год лишила многих из них полноценной работы, контакта с публикой, возможности поддерживать концертную форму. А те, кому не повезло еще и заболеть, пострадали вдвойне.

Через все эти испытания довелось пройти и «Северному Флоту». Но музыканты в очередной раз продемонстрировали боевой настрой, выйдя из этого чудовищного года не только с потерями, но и с главным приобретением – новым альбомом «2020», в котором как раз и попытались осмыслить, что это такое происходило в означенный период со всеми нами, и как с этим мириться. Презентация диска состоялась 22 мая в уже хорошо освоенном группой московском клубе «Известия HALL», где «Северный Флот» устраивал презентацию своей предыдущей пластинки «ИNОЙ» и праздновал пятилетие.

Кстати, на одном из выступлений в «Известиях» команда играла с разогревом – французской группой Sidilarsen. Не обошлось без спецгостей и на тот раз: вечер открывала группа Рубена Казарьяна, некогда игравшего в Louna, «Все горит огнем», дебютировавшая в столице всего каким-то месяцем раньше. Держались ребята на сцене для своего статуса новичков молодцом, играя в альтернативном саунде необычайно жизнерадостные песни, которые могли показаться чрезмерно оптимистичными даже для поп-панков. К тому же огонь – практически родная стихия и для хозяев вечера, чья песня «Мой горит огонь» из представляемого альбома, впрочем, в этот вечер так и не прозвучала.

В отличие от гостей, «Северный Флот» начал программу с хмурой взъерошенной песни «Пританцовывай». Зрители, правда, немедленно последовали заложенной в названии этого номера рекомендации. Особенно танцы к лицу были невысокой девчушке в военной форме, на бескозырке которой, как положено, красовалась надпись «Северный Флот».

«Пританцовывай» - оптимальное вступление как для альбома «2020», так и для новой концертной программы. Поэтому песня «Странник», начинающаяся со слова «привет» и открывавшая концерты «Северного Флота» последние года три, была сыграна лишь второй. В приветствии же Александра «Ренегата» Леонтьева звучала искренняя радость по поводу тех, кто сумел выбраться на концерт в добром здравии, и относительно «охеренной» весны (в порядке исключения она действительно радовала в этот день более-менее сносной погодой). Также Ренегат пообещал сыграть на концерте новое, старое и очень старое.

Третий альбом «Северного Флота» «ИNОЙ» в итоге оказался представлен на концерте одним «Странником». А прозвучавшие на презентации 2/3 песен с «2020» музыканты выдавали постепенно. После «Странника» был сыгран «Спутник», представленный еще до релиза альбома в виде сингла. Довольно пристальное внимание «Северный Флот» уделил своему первому альбому «Все внутри», годовщина которого ударно была отмечена при первых пандемических послаблениях осенью прошлого года. В «Известиях Hall» с этого диска зрители услышали «Харона», «Вперед и вверх», «Старого крысолова», «Стрелы» и константу выступлений группы «Рожденный убивать».

Что касается нового материала – бескомпромиссного даже по меркам скупого на сантименты «Северного Флота» - то Леонтьев перед песней «Не согласен» организовал небольшой плебисцит. «Есть дети в зале?» - заботливо поинтересовался Ренегат. Ответы остроумных поклонников простирались в диапазоне от «будут» до «только что родились». Но Ренегат клонил к тому, стоило ли петь слово на букву «б» в «Не согласен», проведя соответствующий опрос.

Из альбома «Мизантропия» группа выбрала для концертной программы песни, наиболее подходящие для хорового исполнения со зрителями – «Каждую ночь», «Любовь и время», «Поднимая знамя» и «Революция навылет». А завершилась основная программа медитативной песней «2020», давшей залу необходимую передышку перед бисовыми «Счастье» и «Северный Флот».

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