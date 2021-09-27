«Ария» превратила «таинственный корабль» на Москве-реке в «Летучего Голландца»

Коллекция событий из разряда «слишком хорошо, чтобы быть правдой», хоть крайне редко, но пополняется

Из этой серии - концерт «Арии» на «Таинственном корабле» с программой «Проклятие морей». В пандемию этот экзотический формат музыкальных мероприятий приобрел определенную популярность. Но кому, как не «Арии» после шоу «Гость из царства теней» со сценографией в виде Летучего голландца, отправлять шоу в реальное плаванье?

Лучшими декорациями служила водная гладь, залитая вечерними огням. Москва и постоянное ощущение скорости. Прибегать к дополнительным внешним спецэффектам «Ария» не стала, предпочтя им эксклюзивную программу, с которой по степени непредсказуемости могли конкурировать разве что новогодние концерты.

Сет, сыгранный на теплоходе «Рио-1», можно было считать неформальной презентацией вышедшего три года назад альбома проклятье морей. Так получилось, что эту программу группа успела показать лишь в регионах, а московская премьера «Гостя из царства теней» включала пластинку далеко не в полном объеме, в силу того, что в концепцию режиссера-постановщика шоу Юрия Соколова вписывались не все песни «ПМ». В естественной же корабельной среде нашлось место практически всем песням диска, за исключением еще нигде не игравшихся «Трудно быть богом» «Дым без огня».

«Ария» появилась на сцене с «Гонкой за славой» в очень эффектный момент, когда корабль разворачивался. Локация позволяла острее прочувствовать фразу «Видишь фантомы и миражи». Исполняя эту песню на палубе бутафорского «Летучего Голландца» в Госте из царства теней, Ария разоблачила неподлинную реальность мира гламура. Теперь же на настоящем корабле помогала вырваться из порочного круга воздушных замков.

Уже следующая песня «Ангелы неба» позволила поклонникам порадоваться неожиданной перекличке текста с текущим моментом. «На залитой кровью зеркале реки» оборачивалось отражающей свет фонарей гладью Москвы- реки.

«Не каждый раз приходится давать концерт на корабле, верно? - понимающе поинтересовался у публики Михаил Житняков. - Самое время вспомнить не только наш 13-й альбом». Но сам вокалист пока продолжал вспоминать именно эту работу, а «Эра Люцифера» не давала забыть, что способность стоять за чертой было теперь для арийцев обычным делом, потому что прорваться на берег к «роботам из плоти» не было возможности при всем желании.

«Как бы ни складывалась жизнь каждого из нас, надо верить что «Все начинается там где кончается ночь»», - посоветовал Житняков. В Москве до этого «Ария» исполняла эту байкерскую историю из «Проклятья морей» лишь однажды - на дне рождения клуба «Секстон» два года назад. Теперь же впервые появилась возможность оценить ее в канве живой версии диска. Скорость теперь была не только приоритетом героя песни, но и достоянием зрителей. Промелькнувший же за окном теплохода шатер из огней усилил присущий этой композиции кураж.

Художественная и осязаемая реальности счастливым образом вновь пересеклись в «Точке невозврата». Михаил Житняков тонко объявил ее так: «Наш корабль набирает ход - давайте и мы поплывём в серебре». Оставалось лишь наслаждаться обилием удивительных совпадений.

«Проклятье морей» сопровождалась небольшой забавной пикировкой арийского вокалиста и зала: «Кто из вас знает название нашего корабля? Кто сказал «Титаник»?! Пришло время переименовать его в «Летучий Голландец»». «Варяг» успешно продолжил тематический цикл, греющий сердца ушедших в плаванье фанатов. «Как настроение? - не давал расслабиться Житняков. - Настало время убить дракона в себе».

А дальше пришел черед второго раритета из «Проклятья морей». Благо, обстановку на палубе можно было сравнить с интерьером ковбойского шалмана, таящего в себе демонические угрозы. «От заката до захода солнца творятся непонятные штуки», - так представил певец эту вещь, звучавшую до этого в Москве только на новогодних концертах.

о арийцы не таковы, чтобы пасовать перед всякой нечистью. Тут ко двору, конечно же пришлась межгалактическая «Битва». К тому же во время ее исполнения за окном проплывали «Лужники», где когда-то песня звучала на презентации альбома «Крещение огнем», а дома и стены помогают!

Третью московскую премьеру из альбома «Проклятье морей» поклонники жаждали давно и особенно сильно. «Праздничная атмосфера, огни большого города. Даже не верится, что где,то может идти война, гибнуть люди, - продуманно представил «Живого» Михаил Житняков. Следом реквиемом по павшему, но несломленному бойцу прозвучала «Пусть будет так».

На этом завершилось представление альбома «Проклятье морей», но отнюдь не иссякли сюрпризы. Предложив прямо сейчас отметить десятилетие альбома «Феникс», Житняков исполнил эту заглавную балладу из своей первой студийной работы в составе «Арии».

Нетрудно было заметить, что до сих пор на концерте звучали песни как раз последнего десятилетия. и «Ария» решила раздвинуть временные рамки, представив попурри из предыдущих периодов своего существования - «Это Рок», «Раскачаем этот мир», «Герой асфальта», «Ангельская пыль», «Кровь за кровь», «Небо тебя найдет», «Колизей» и «Позади Америка». Последняя вызвала понимание у зрителей ещё и потому, что, в отличие от героя этой песни, они-то как раз путешествовали в данный момент по-настоящему.

Песен в программе было так много, что «Ария» отказалась на сей раз даже от коронного барабанного соло Максима Удалова. В ознаменование окончательно погасших за окном дневных красок «Ария» представила последнюю исповедь смертника «Ночь короче дня». Лучше выдумать музыканты не могли, так как судно проплывало мимо Белого дома, который 18 лет назад стал эшафотом для многих его защитников.

Под «Штиль» пассажирам «арийского» корабля приветливо мигал бакен. А вот для оказавшегося по соседству теплохода «Александр Блок» действительно был штиль, ибо в обозримом будущем он, похоже, никуда не собирался. Причаливала обратно к набережной Тараса Шевченко группа под «Улицу Роз№, дав всем надёжное противоядие против разнообразных ночных соблазнов.

Фото Евгения Стукалина