Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

Фото с сайта kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова разорвать отношения с Брюсселем, если Евросоюз введет новые санкции. Об этом глава ведомства сообщил в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент интервью опубликован на YouTube-канале дипведомства.

«Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да», — сказал министр иностранных дел. Лавров добавил, что российская сторона не хочет «изолироваться от мировой жизхни», но готова к этому.

«Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул Лавров.

Днем ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России в течение февраля. Санкции могут включить запрет на поездки и заморозку активов «союзников президента России Владимира Путина». Предлагаемые ограничения , по информации СМИ, будут приняты в ответ на заключение под стражу и изменение условного срока на реальный по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному. О введении адресных санкций в отношении ряда российских должностных лиц ЕС ранее просили соратники политика.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 20:08
    Гость: Привыкли

    Мы уже привыкли к хамству и оскорблениям со стороны чиновников. Оставьте свои оскорбления при себе.

  3. 12.02.2021, 19:41
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Слышь , КВАСНЬЙ РУССКИЙ с какого боку припёку упоминаешь Украину ? Больше нечего сказать , как высней надоели и задолбали . Перевели в свое время авиазавод из Новосибирска и о чём речь ? На этом мысли закончились и ты накурился ? ЗДЕСЯ обсуждается жизнь в России . Такие как ты за несколько лет испоганили слово " патриот ". Вот ты действительно , патриот- последнее прибежище негодяя .

  4. 12.02.2021, 19:27
    Гость: Это по нашему

    Уже лет 30-35 , ляпнуть чего нибудь едакое , а потом в кусты "меня не так поняли". Зато простолюдины на секундочку почувствуют себя гордыми.

  5. 12.02.2021, 19:07
    Гость: www

    В интервью Соловьёв, это не заявил, а ляпнул. Заявляют официально. Так можно открыть окно, и воину Америке объявить.

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