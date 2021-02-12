Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

11:45 12.02.2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова разорвать отношения с Брюсселем, если Евросоюз введет новые санкции. Об этом глава ведомства сообщил в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент интервью опубликован на YouTube-канале дипведомства.

«Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да», — сказал министр иностранных дел. Лавров добавил, что российская сторона не хочет «изолироваться от мировой жизхни», но готова к этому.

«Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул Лавров.

Днем ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России в течение февраля. Санкции могут включить запрет на поездки и заморозку активов «союзников президента России Владимира Путина». Предлагаемые ограничения , по информации СМИ, будут приняты в ответ на заключение под стражу и изменение условного срока на реальный по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному. О введении адресных санкций в отношении ряда российских должностных лиц ЕС ранее просили соратники политика.