Браво и Евгений Осин «Скажем мы друг другу Браво!»

Исполнитель: Браво и Евгений Осин, Название: «Скажем мы друг другу Браво!», Стиль: рок, Год: 2021

Издание архивного альбома «Браво» 1989 года с вокалом Евгения Осина было лишь делом времени. Жаль, конечно, что ранняя смерть музыканта послужила, возможно, катализатором этого процесса. Но зато перед нами отличные редкие песни и богатый материал о специфике пребывания певца в группе и о том, почему с ним все же не задалось.

Евгений Осин — это блеск танцплощадок, воплощённое ликование масс, праздник, который всегда с тобой и с другими. Недаром альбом начинается с энергичного инструментала «На танцплощадке», а одна из изюминок альбома - «Добрый вечер, Москва!» - апофеоз народных гуляний в изобильной столице. Жанна Агузарова проповедовала отстранённость и исключительность, а Валерий Сюткин казался парнем с соседнего двора, но тоже себе на уме.

На их фоне Евгений Осин выглядел тривиальным мечтателем, одним из многих. Это хорошо видно по песне «Юрий Гагарин», где жажда подвига оборачивается беспощадным вердиктом врача о страхе высоты, но романтик ничуть не расстраивается. Его спокойствие отчасти объясняется в песне «Звездный шейк»: звёзд много, для тихого счастья их достаточно наблюдать издалека, а упавшая вообще сулит исполнение желаний. И, кто знает, может, это случится ценой твоей неприметной жертвы?

В песне «Сны» можно усмотреть предчувствие для «Браво»хрупкого эстетизма Роберта Ленца. Но здесь же заметно и сущностное различие. В субтильности Ленца ощутима скрытая внутренняя сила, тогда как в случае с Осиным имеет место эфемерность - сильными его герой может быть только во снах. Из этой же серии - призрачные партии акустической гитары в «Просто так» и «Скором поезде», на фоне которой остальные инструменты выглядят ещё более ирреальными.

Любопытны и те черты, которые появлялись в знакомы песнях именно с присутствием Осина. В «Черном коте» ласкает слух блуждающий ксилофон, а в король оранжевое лето - певец в финале трогательно тянет: «Коорооооль». Этот диск - воистину королевский подарок!