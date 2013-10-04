Вечный гасконец Михаил Боярский

Любой фильм с его участием остается в памяти зрителей надолго

С юности и по сей день он воплощает на экране и на театральных подмостках образ настоящего мужчины, отважного героя и кумира женских сердец. Но для поклонников Боярский давно не только известный актер, но и популярный телеведущий. А его черная шляпа стала особым знаком звездного стиля и неотъемлемой частью имиджа.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 в Ленинграде. Он – представитель известной театральной династии, его отец Сергей Боярский служил актером в театре имени Комиссаржевской, а мама Екатерина Милентьева была актрисой Театра комедии. Бабушка же была одним из лучших педагогов Петербургской семинарии.

Однако поначалу родители Боярского не хотели, чтобы сын пошел по их стопам. Они отдали его в музыкальную школу при консерватории, где Михаил учился игре на фортепиано. Но после школы Миша все же принял решение поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Родители возражать не стали, но предупредили – помогать ему при поступлении не будут. Правда, этого и не потребовалось. Михаил с успехом прошел вступительные испытания и был зачислен в институт. Окончив его, он был почти сразу принят в труппу Театра имени Ленсовета.

Михаил Боярский. Фото с сайта kino-teatr.ru

Успех первых ролей

Как и подавляющее большинство выпускников театральных вузов, начал он с массовки – в спектакле «Преступление и наказание» вместе с другими начинающими актерами изображал толпу студентов. Ни в начале карьеры, ни потом, уже став популярным актером, Боярский не считал работу в массовке недостойной настоящего артиста. Он уверен – даже самую маленькую роль можно сыграть ярко. Не отказываясь ни от одной эпизодической роли, через несколько месяцев он стал самым играющим актером массовки.

В кино Боярский попал еще школьником – снялся в короткометражке «Спички детям не игрушка». Но подлинным дебютом молодого актера можно считать роль итальянца в фильме «Соломенная шляпка».

Вообще, его старт в актерской профессии можно считать просто блестящим. Известность пришла к актеру в 1975 году, с телефильмом Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. Боярский сыграл одну из главных ролей – Семена по прозвищу Сильва. Он стал достойным участником великолепного актерского ансамбля: великий Евгений Леонов, а с ним Николай Караченцов и Светлана Крючкова – и по сей день люди пересматривают эту картину с огромным удовольствием.

Талант Боярского в те годы ярко проявился также в киносказках: он великолепно сыграл кота в «Новогодних приключениях Маши и Вити» и волка в музыкальном фильме «Мама», где актеру приходилось петь на двух языках и танцевать на льду.

Михаил Боярский. Фото с сайта mboyarskiy.ru

Трубадур и Принцесса

После успеха «Старшего сына» и музыкального фильма «Мама» изменилось и положение Боярского в театре. Он получил несколько интересных ролей в ряде спектаклей, а потом и главную роль – Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья». Роль Принцессы в этом спектакле сыграла актриса Лариса Луппиан, которая вскоре стала спутницей жизни Боярского.

С Ларисой Михаил познакомился в 1975 году. Будущая супруга обратила внимание на своего жениха еще в годы учебы в театральном институте: «Когда я увидела Мишу впервые в институте, он был побрит наголо, уж не знаю в связи с чем, и выглядел как бандит… А уж когда он пришел в Театр Ленсовета, и мы стали вместе репетировать спектакль "Трубадур и его друзья", то присмотрелась к нему, и он мне очень понравился. Я полюбила его за красоту, а особенно – за кончик носа».

Михаил Боярский вспоминал: «Первая встреча не имела никакого значения. Но со временем я стал ощущать к ней какое-то особое влечение. И вот тогда разглядел, насколько она хрупкая, беспомощная, беззащитная… И пробудилось странное чувство: образно говоря, я могу взять ее на ладошку и по своему желанию либо согреть и приласкать, либо прихлопнуть и раздавить. Я в наших отношениях чувствую себя более мощным и жизненно ей необходимым».

Любовь героев спектакля «Трубадур и его друзья» превратилась в любовь актеров. И всё-таки это не была любовь с первого взгляда. Боярский и Луппиан сближались постепенно, пока не поняли, что их отношения не мимолетное увлечение, а серьезное чувство.

Главный режиссер театра Владимиров не поощрял актерские романы. Он даже пригрозил, что если заметит что-либо, то увольнение последует незамедлительно. Но запреты не помогли. Ларисе в то время выделили 13-метровую комнату, и Боярский стал часто бывать у нее. Официально же свои отношения влюбленные оформили лишь в конце семидесятых. Их дети, Елизавета и Сергей, пошли по родительским стопам и тоже выбрали актерскую профессию.

Михаил Боярский и Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

«Женщины теряли сознание, а мужики – ненавидели...»

Звездный час Боярского в кинематографе случился в 1978 году, с выходом на экраны страны картины «Д'Артаньян и три мушкетера», где он исполнил главную роль – Д'Артаньяна. Хотя вначале юного актера планировали снять в роли Рошфора.

Благодаря Д'Артаньяну слава актера достигла невероятных высот. Боярский вспоминает: «Когда меня утвердили на Д'Артаньяна, честно говоря, я не ценил кино. Был настоящим театральным снобом, гордился тем, что на сцену вместе со мной выходят Фрейндлих, Петренко, Владимиров, Равикович. А потом все стало второстепенным. Я стремился в Одессу, потому что там была настоящая жизнь. Мы практически не снимали мундир, не раздевались: длинные волосы, усы, конь тебя ждет, шпага рядом... Рядом море, кусты, прерии. И мы грязными руками с удовольствием едим дичь. Мы как бы естественно перешли в XVII век».

Актеры снимались в фильме с огромным куражом. Так, в самом начале съемок, буквально в первый день, Боярский прыгнул с антресоли на уровне 5-го этажа, хотя этот прыжок должен был проделать каскадер. К счастью, всё прошло удачно, а при другом раскладе, например, актер что-нибудь сломал бы себе, и у нас был бы другой главный мушкетер… Хотя представить такое практически невозможно.

На съемках фильма царила атмосфера праздника. Главные герои – Боярский, Старыгин, Смехов и Смирницкий – уже тогда стали кумирами женщин. Но особенно популярен был Михаил Боярский. Вспоминает режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич: «Боярский жил при «сексуальном» коммунизме – ему любой мог отдать все, от тела до водки. Это единственный настоящий секс-символ в российском кино, хотя его ни разу так не называли. От него женщины просто теряли сознание. А мужики его ненавидели... Никогда ни к кому на моих глазах не лезли так беспардонно, как к Мише. А для него жена, дети - святое. Он их просто обожает. С особо липучими особями из «дамского стада» он бывал до крайности груб, а гордым и красивым мог подарить сумасшедший букет».

Фильм вышел под Новый год. Поначалу критика просто уничтожила его, но зрители обожали, и через три года критики тоже стали восхищаться картиной.

Боярскому выпало на долю настоящее испытание славой. Влюбленные девушки приезжали в Ленинград, дежурили в подъезде дома своего кумира, ложились под колеса его машины. Однажды актер в сердцах признавался, что поклонницы так допекали его, что он их бил и даже бегал за ними с ножом.

Супруге тоже досталось – тогда пройти вместе с мужем спокойно хоть несколько шагов было невозможно…

Образ Д'Артаньяна стал для Боярского неотъемлемой частью жизни. Не случайно впоследствии все «мушкетеры» вновь снялись вместе еще в двух картинах-продолжениях. Говоря о роли Д'Артаньяна, Михаил Боярский как-то признался: «Лично для меня есть роли, которые мне более дороги как артисту, но если бы я не сыграл Д'Артаньяна, я, наверное, всю жизнь бы жалел об этом». Он вообще говорит, что привык к титулу «главный мушкетер страны». Хотя, разумеется, это далеко не единственная и не лучшая роль этого замечательного и многогранного актера.

Михаил Боярский. Фото с сайта mboyarskiy.ru

Шляпа – для дождя, торжеств и будней

Для миллионов поклонников Михаил Боярский – не только известный актер, но и любимый телевизионный ведущий со своим особым шармом, от которого они всегда получают запас бодрости и отличного настроения. Он автор телепередач «Домино» и «Боярский двор», один из ведущих программы «Белый попугай». Особое место в творческой деятельности Михаила Сергеевича занимают встречи со зрителями. Со своей музыкальной программой, состоящей из написанных им самим песен, актер некоторое время выступал с группой «Сильвер».

Раньше работа в театре, съемки в кино и на телевидении, концерты и гастроли практически не оставляли ему свободного времени. Сегодня, по признанию актера, этого времени больше, что его очень радует – он проводит его с семьей и за любимыми занятиями, например, за чтением. Среди увлечений, непосредственно не связанных с профессией, можно выделить дизайн, которым Боярский занимается полупрофессионально.

Его пристрастия: самое раннее и долгое «Битлз» (неслучайно в юности актер сам пел в рок-группе «Кочевники» и писал для нее песни); футбол и клуб «Зенит» из родного Питера; философские книги, мысли великих людей, в которых всегда можно почерпнуть нечто важное.

Собственный стиль он выбрал давным-давно и менять его не собирается. Это почти всегда черная одежда и широкополая шляпа, – так он появляется практически на всех телесъемках. Благодаря этой особенности над ним часто подшучивают юмористы. Впрочем, актер на это не обижается, да и сам может подшутить в ответ. Шляпы Боярскому в основном дарят. И чаще всего не того размера. Из любимых у него 2-3 – одна для дождя, одна для торжеств и будничная.

Кроме того, что ему просто нравится одеваться подобным образом, Боярский считает, что так он защищает себя от излишнего любопытства и сохраняет внутреннее состояние покоя и гармонии.

Цитата: «Не обманывая зрительских надежд, я всегда стараюсь дать больше, чем от меня ждут, потому, что хорошо знаю, что только настоящий, трудолюбивый талант имеет право на таких поклонников как Вы».