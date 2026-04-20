В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА организованы в акватории Черного моря у побережья Туапсе, сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
"19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров. Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Нефтепродукты попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.
Кремлевский деятель про все эти удары дронами знает, но принять меры по защите население или не хочет, или не знает как. Он даже перестал выражать сочувствие пострадавшим. И с него как с гуся вода.
Но потом набежали весёлые и находчивые юристы с экономистами
А чего делать? От вранья и воровства ПВО лучше работать не будет.
Опять выразим озабоченность и все?
А что, там тоже сво?