В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки БПЛА

12:58 20.04.2026

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА организованы в акватории Черного моря у побережья Туапсе, сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

"19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров. Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Нефтепродукты попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.