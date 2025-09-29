гнилаялирика feat. Aikko «Пасмурно» (интернет-сингл)

гнилаялирика feat. Aikko «Пасмурно» (интернет-сингл)

Исполнитель: гнилаялирика feat. Aikko, Название: «Пасмурно», Стиль: инди-рок; Год: 2025

Для девушки нет большей беды, чем полюбить нарцисса. Тут уж идут в ход все манипуляции, которые почище арсенала «динами» от излишне разборчивой и красивой барышни. Своеобразным мастер-классом по такому кидалову стала новая песня от группы «гнилаялирика».

С первых же строк герой жеманным голосом заявляет, что он любит ее, но не сегодня, ведь за окном пасмурно. По ходу действия предсказуемо выясняется, что эта хмурь будет длиться для него до скончания века. Чтобы не встречаться с пассией, нарцисс придумывает массу отговорок, главная из которых — мечта провести первый концерт, конечно же, не выдерживает никакой критики. При этом он еще и обесценивает ее чувства, считая их просто «концептом». Зацикленность на себе поражает, отсюда же — и тяга к саморазрушению, потому что, видите ли, герой падает на самое дно только для того, чтобы почувствовать боль и, в конечном итоге, ощутить себя живым.

