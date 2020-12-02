Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России

Ситуация в мире и России стремительно ухудшается. Кремль утрачивает рычаги управления экономикой и не знаёт, как жить вне рамок сырьевой модели. На Западе возникает новая угроза, когда после выборов в США, к власти приходят демократы, которые неизбежно развяжут «холодную» войну с Россией

Надвигается смута



Стратегия Москвы по вписыванию Российской Федерации в Европу от Лиссабона до Владивостока была изначально ошибочной. В итоге это неизбежно привело к ситуации «у разбитого корыта».

«Энергетическая бензоколонка» никому не нужна в будущем шестом техноукладе, куда рвётся Запад во главе с США, Китаем и Японией. Что делать дальше в таких условиях российская верхушка не знает. Сырьевая модель исчерпана. Вместе с ней заканчивается и время процветающих при сырье «элит».

Бряцание оружием (в условиях деиндустриализации, тотальной деградации социальной и хозяйственной инфраструктуры страны, а также при разрушения науки, образования и здравоохранения) ꟷ ничего не даст.

Как пример: самая сильная в мире Советская армия не спасла СССР от развала. Война идёт на всех других уровнях – как в области концепций будущего, так и на базисе идей, информации, истории, экономики, финансов и технологий. Прямая агрессия маловероятна, зато реальны интервенция и оккупация противником наших стратегических и наиболее важных точек, которые обеспечивают наше саморазрушение (с небольшой помощью извне).

«Пандемия» показала надвигающийся коллапс системы управления. Сначала Москва последовала за Западом и ввела самоубийственные ограничения, которые ни народ не защитили от заразы, ни экономику не спасли.

При этом Кремль отстранился от ситуации, дав региональным баронам и князькам возможность самим спасаться, как могут. Хотя, если зараза так страшна, как её малевали, то есть стандартные протоколы ещё времен СССР, отработанные и эффективные. Включая чрезвычайную ситуацию, использование ресурсов силовых структур, армии. То есть «вирус» заложил основы будущей автономизации РФ. Затем, когда началась «вторая волна» (вызванная предыдущими ошибками), прежние промахи так и не признали. Ситуацию отпустили, частично повторяя старые методы, но без фанатизма, чтобы не убить экономику.

В итоге народ стремительно беднеет. Сначала была растерянность и апатия, теперь растёт злоба и ненависть. Люди идут на улицу по всему миру - Франция, Германия, Польша, Болгария, страны Латинской Америки. Волнения в Грузии и Армении.

Следующим этапом (по примеру Украины и Белоруссии) станет активизация улицы, социальных протестов. «Звоночки» идут по всей России – Архангельск, Хабаровск, Башкирия, Дагестан и т.д. Вскоре они могут слиться воедино в общий бунт.

А проблем и вопросов у народа к власти накопилось вагон и маленькая тележка.

Тут и экология. И пенсионная «реформа», убивающая народ. Рост различных налогов и поборов (стратегия «народ – новая нефть»). И непомерная наглость и оторванность от масс касты «новых дворян». И падение доходов большей части населения при одновременном росте капиталов олигархии и высшего чиновничества. И внешнеполитические «победы», которые почему-то только ухудшают стратегическое положение России. И агония школы и медицины, которые, в сущности, превратили в платные услуги, и многое другое.

Политика признания кредитных долгов регионов РФ и полное невмешательство в их неподконтрольное наращивание – это показатель утраты контроля над экономикой. Противоречия в регионах, а также между регионами и центром нарастают. Возникают условия для нового этапа распада России, второго после 1991 года.

Таким образом, Кремль расписывается в своей беспомощности. Утрачивает роль «адвоката-решалы» в конфликтах между различными группами и кланами российской «элиты». Президент, администрация и правительство не знают, что противопоставить обстоятельствам непреодолимой силы. Всё это и ведёт Россию к новой смуте.

Новая русско-турецкая война



Усиливается угроза с Запада. Видимо, демократическая партия, хоть и путём масштабных фальсификаций и контроля над информацией (СМИ и соцсети), и Байден пришли к власти на четыре года. Правда, до января 2021 года ещё вполне может произойти какое-либо непредсказуемое событие, вроде войны Ирана с Израилем (с подключением США и Саудовской Аравии). И Штаты могут переключиться на внутреннюю смуту.

Команда, которая ныне собирается в Вашингтоне из глобалистов и неоконов (неоконсерваторов), очевидно усилит натиск на Россию. Трамп, из-за концентрации на внутренних проблемах, Россию особо не донимал. Демократы и глобалисты, наоборот, нацелены на глобальную политику. Россия для них один из раздражителей, недобитая «империя зла», на которую отвлекаются обыватели.

Атака пойдёт с нескольких направлений. Внешняя – это продолжение негласной русской-турецкой войны. ТВ рассказывает о «многоходовках» Кремля и победах (только в Сирии уже победили раза три), но в реальности мы лишь уступаем, прогибаемся, оставляем вопросы неразрешенными, отложенными на потом.

В частности, Эрдоган (который проводит политику воссоздания турецкой империи, «Великого Турана») уже добился очевидных успехов в Сирии, Ливии и в Закавказье. Турция проникает на Украину, нацеливается на Крым. Через Закавказье турки вышли на Каспий и в Туркестан, возникает угроза уже российскому Северному Кавказу, а затем и Поволжью.

За Турцией стоит часть глобальных элит, в частности британская верхушка и американские демократы-глобалисты. Адептов новой турецкой империи натравливают на Россию, как это не раз бывало и в прошлом.

На западе и юго-западе мы получаем практический сплошную линию недругов: от Прибалтики и Польши до Украины, Грузии и Турции.

Украина превращена в антирусский таран. Теперь к ним присоединяется и Молдавия. Их подпирает НАТО. Агрессивный западный военный союз последние годы активно готовит плацдармы для интервенции в РФ. Очевидно, что не для прямой агрессии, а для «миротворческих» и «гуманитарных» операций на случае внутренней смуты в России.

Для новой Февральской революции в России в Германии уже готов Навальный. Новый Керенский, глава Временного правительства «демократической» и «свободной» России.

Раскрученный на волне борьбы с коррупцией, показавший всю гниль сросшегося высшего чиновничества, «ответственного бизнеса» и казённых пропагандистов с огромными доходами, зарубежными гражданством и собственностью.

На Западе заметили то, что народ жаждет социальной справедливости. На этом же сыграли и в Белоруссии. Очевидно, что внутри РФ на этот сценарий работают Греф, Кудрин, Собянин, Медведев и прочие.

Однако «перестройка-2.0.» не приведёт к справедливости, как ранее к ней не привел майдан на Украине: воровать будут ещё больше. Ожидаемо, что новая волна «демократизации» лишь усилит все процессы деградации, вызовет новый парад суверенитетов, «реформирование» Вооруженных сил (разоружение и масштабное сокращение). Всё это уже мы дважды проходили в XX столетии.

Как говорил русский историк Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

Кремлевский цуцванг



Таким образом, сегодня Кремль живёт в условиях цугцванга. И в обстановке «вирусной» изоляции, в которую он сам себя и загнал.

Примечание. Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

И продолжение нынешнего спектакля с попыткой сохранить иллюзию (по типу «всё хорошо, прекрасная маркиза») неизбежно приведёт к катастрофе. И она не за горами.

Запад готовит цветную революцию в РФ, на неё, видимо, работает и часть нынешней верхушки. Это приведёт к развалу страны и к гражданскому конфликту. К неизбежной войне на украинском и кавказском направлениях.

Ситуацию в России используют в своих интересах как Украина, так и Турция. Новые февралисты пойдут по пути сдачи «спорных» территорий – Калининград, Карелия, Курилы и т.д.

Но ещё есть шанс всё это цивилизованно остановить.

Что нужно делать

Следует разглядеть в глобальном околосмутном кризисе и в «пандемии» коронавируса окно возможностей. Действовать со всей рабоче-крестьянской беспощадностью. Сломать вражескую игру одним махом.

Война на пороге? Значит, надо срочно перехватить у врага лозунг справедливости и правды. Воззвать к кодам русской цивилизации. Русская идея – это социальная справедливость и правда, господство этики совести, солидарности и соборности. Нет грабительскому и паразитическому капитализму.

Немедленно начать мобилизационные мероприятия.

Мобилизация экономики с пересмотром итогов приватизации и национализацией ведущих отраслей и предприятий, недр, воды, лесов и земли. Новая индустриализация. Восстановление контроля над финансовой и экономической системой России, которая с 1990-х годов находится под контролем МВФ и ВБ. Возрождение подлинного народовластия – создать народные, современные и действенные аналоги Верховного съезда советов и советов народных депутатов на местах.

Враг у ворот? Тогда какой «вирус», какой карантин? Сошли с ума? Нужно бить в набат. Всеми силами крепить армию и восстанавливать промышленность, чтобы она производила всё своё – от гвоздя до гражданских лайнеров. Произвести национализацию, включая капиталы, которые вывезены из страны.

Национализировать элиту. Всех господ с двойным гражданством, капиталами и собственностью за границей лишить их должностей. Пускай отбывают в свои закордонные виллы и в британские квартиры (но лишившись активов в России и после расследования происхождения их «трудовых» доходов).

Прекратить самоубийственную образовательную, миграционную и демографическую политику. Восстановить основные достижения докапиталистической России – права на труд, образование, здравоохранение, жильё, отдых, пенсию, на личную безопасность.

Иного способа спасти державу и народ нет.