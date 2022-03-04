Копенgаgен «Феникс»

Копенgаgен «Феникс»

Исполнитель: Копенgаgен, Название: «Феникс», Стиль: инди-рок, Год: 2021

Питерская группа «Копенgаgен» - рокеры уже нового поколения, а значит и преподносят себя по принятым в нынешних реалиях правилам игры. Свой новый альбом «Феникс» они «распилили» на три части и постепенно представляли в интернете в виде трилогии из ипишек. Но и о старых добрых звуковых носителях, музыканты, к счастью не забыли, выпустив в конце прошлого года на Navigator Records умопомрачительное CD-издание полной версии альбома в подарочной коробке и в буклете, стилизованном под блокнот на металлическом корешке.

Такой винтаж — вполне достойный ответ на то, против чего, собственно, большинство альбома и направлено — всепоглощающая цифровая реальность. Альбом 2017-го «100 лет одиночества» был посвящен Апокалипсису наших дней, но, в общем-то, эта тема раскрывалась не всегда убедительно, что, в частности, выражалось в эпиграфе из Ницше. «Пожалуй, в дальнейшем им честнее ориентироваться не на Ницше, а на франшизу «Терминатор», герои которой всю дорогу испытывают те же проблемы», - написали мы тогда.

Смех смехом, но, кажется, теперь музыканты все-таки пошли по указанному пути! Иначе как воспринимать песню «Мокрый асфальт», где речь идет об андроиде заглавного цвета, который в условиях постоянных скорости и стресса пытается заглушить внутреннюю пустоту и не видеть растаявшей в зеркалах мечты? Более продуманными стали и литературные аллюзии альбома. Музыканты то и дел обнаруживают в классике параллели интернет-реальности. Например, в «Дориане Грее» злосчастный вечно молодой портрет сравнивается с неудаляющимся комментарием в сети, висящим даже после смерти своего создателя.

Естественно, не такой вечности мы желали! Об этом вопиет концепция альбома. Феникс трактуется сквозь призму посвященной этой птице сказки Андерсена, где этот мифологический персонаж одновременно символизирует свободу и духовное возрождение человека после грехопадения. По этим же силовым линям следуют и песни альбома, как обычно балансирующие между альтернативой, электроникой и поп-роком. Самые сильные из них, пожалуй, «Основной инстинкт» где порок сладострастия приравнивается, ни много ни мало к Гражданской войне, а расплата — к репрессиям за нее; и «Кай», где, в целом, повторяются перипетии «Снежной королевы» с поправкой лишь на «холодную войну» и грозящую снаружи и внутри установку «Град».

При всем мрачном посыле альбома, и в нем есть проблески света. Главным образом, они сосредоточены в «Сезоне дождей» и «Одиссее». Последняя вообще содержит симфоничекие фрагменты.  

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