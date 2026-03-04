UGRA «Хроники пустого дома»

Исполнитель: UGRA, Название: «Хроники пустого дома», Стиль: постпанк, Год: 2025

Постпанк, отрицающий сам себя — это очень интригующая тема. Диск проекта UGRA «Хроники пустого дома» начинается с музыкального аккомпанемента в духе позднего Дельфина и манифеста «больше никакого постпанка». Такие заявления делаются не от хорошей жизни, вот и с сайта издателей из «Выргорода» мы узнаем, что UGRA – это сайд-проект участников «Беловодья» и «Инструкции по выживанию» (фамилии не уточняются, но их при желании можно реконструировать), волею судеб занесенныхна некие конспиративные Белграда, где и записывался материал для этого диска.

Картина у коллаборантов вырисовывается довольно мрачная. Второго Сталинграда никто не выдержит, новобранцы вынуждены забыть свою нонконформистскую юность, а не рожденных от них детей нам никто не простит. «Шаман» идет на Москву (возможная антитеза торжественному «Шаману Сане» «Бахыт-Компота»), но спасать уже некого, потому что столица сгорела. БГ (признанный при этом иноагентом Минюстом РФ) искусственно вдохновляет на два куплета, но и его благостные мантры не способны уже умиротворить. Космос мы проворонили, винясь не только, как предшественники проекта, перед погибшим Юрием Гагариным, но и перед ныне здравствующим Илоном Маском («Не та планета»).

При этом по ряду песен можно сделать вывод, что участники группы UGRA – люди верующие, что оставляет их потерявшимся во времени и пространстве героям некоторый шанс. С одной стороны, «Хроники пустого дома» дышат предчувствием скорого Апокалипсиса («молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой»), с другой — ангелы ждут на крышах и примут в свои объятия хотя бы после смерти. Школьник вернется в покинутый город, но тоже непонятно, ради чего — гибнуть или отстраивать.

Музыкальный ландшафт альбома лаконичен, но продуман до мелочей и выдает в участников записи людей, далеко не случайных в нашей культуре. Милутин Кажић изображает на басу методичную поступь неумолимой истории. Синтезаторы в духе «Ста лет одиночества» Егора Летова как бы намекают, что потаенные прозрачные двери в иной мир всегда открыты. Гитары копошатся где-то на периферии, будто нерешительные люди, не способные на активные действия, но именно такие и нужны мертвым посетителям Вудстока, которым и адресован этот альбом. Да, дом пустой, но ощущение, что он вот-вот наполнится радрстными голосами вопреки всему!  

