Алексей Круглов. 25 лет на сцене, 5 декабря, КЦ «Дом»

5 декабря в КЦ ДОМ состоится юбилейный концерт, приуроченный к 25-летию московской группы "Круглый Бенд", основанной одним из лидеров нового джаза в России, саксофонистом, режиссером, перформером, актером, поэтом Алексеем Кругловым

«Круглый Бенд» известен своими масштабными и разнообразными проектами, многожанровость которых простирается от различных видов джаза и академической музыки до перформансов и театральных постановок (в числе уникальных проектов — перформанс «Синхронизация времени», показанный единственный раз в производственном цехе Инженерного центра «Энергосервис», киноперформанс «Отсрочьте суд» на стихи Миланы Алдаровой). Коллектив в составах от малых групп до больших оркестров выступает на многочисленных фестивалях и арт-событиях, выступал с прославленными артистами, такими как Владимир Тарасов, Игорь Костолевский. За свою историю группа выпустила не один десяток альбомов. Некоторые из них стали особыми знаковыми альбомами, как крупная форма в джазе с музыкой Юрия Маркина «Крупный масштаб», альбом к 100-летию со дня рождения Чарли Паркера «Yardbird Suite», диск к 75-летию Победы «Друзья однополчане», признанный в опросах In Rock лучшим джазовым альбомом 2020 года, релиз Polyphonic Circle, записанный Кариной Кожевниковой и «Круглым Бендом», попавший в лучшие вокальные альбомы 2023 года в опросах Francis David Critics Poll.

В рамках вечера состоится презентация сразу нескольких альбомов и книг:

Музыканты представят релиз «Порги и Бесс» — это проект Алексея Круглова и Карины Кожевниковой, записанный вместе с оркестром «Круглый Бенд». Большая масштабная работа, аналогов в России которой в джазовой сфере не существует. Двойной альбом, выходящий официально в январе 2026 года на легендарном британском лейбле Лео Рекордс, состоит из 10 арий оперы. К аранжировкам Алексей подошёл с точки зрений театральной режиссуры, так, чтобы опера с историей её героев оживала в пьесах, написанных в полифоническом ключе. Карина в проекте играет сразу несколько ролей, выступая в качестве музыканта, перформера и актёра, используя различные вокальные техники. На сцену помимо Алексея и Карины выйдут круглобендовцы, принимавшие участие в записи, ведущие московские джазмены и самобытные музыканты — саксофонисты и флейтисты Антон Залетаев и Владислав Пономаренко, трубачи Сергей Пономарёв и Рост Кочетов, тромбонист Максим Пиганов, тубист Стас Черёмушкин, пианист Артём Третьяков, контрабасист Денис Шушков и барабанщик Пётр Талалай.

Ещё один релиз посвящён памяти одного из главных участников «Круглого Бенда», отца Алексея — музыканта, перформера и актёра Владимира Круглова. К презентации Алексей готовит выпуск альбома, представляющего аудиоверсию перформанса группы, основанного на поэзии и музыке Владимира Высоцкого «Посмотрите… 4/4 пути». Это один из самых сильных и глубоких перформансов коллектива. На вечере будет представлен альбом с последним выступлением ансамбля с этим проектом. Перформанс записан в ростовском джаз-клубе «Эссе» за полгода до ухода Владимира. Релиз издан московским лейблом ArtBeat Music. На вечере группа в квартете сыграет несколько пьес с альбома.

Не так давно издательство АРТсервис выпустило альбом с музыкой самобытного трубача, одного из адептов русской линии в джазе Игоря Широкова «Настина ярмарка» при участии уникального фольклориста Сергея Старостина. На вечере Сергей и музыканты «Круглого Бенда» исполняет несколько произведений с альбома. В проекте прозвучат стихи Алексея из недавно вышедшей книги Алексея «Точки новоджазовых сечений». Книга тоже будет представлена в рамках вечера.

Конечно, в рамках юбилейного торжества не могут не возникнуть сюрпризы и неожиданные коллаборации с артистами смежных жанров. Уникальный художник, поэт, куратор Михаил Погарский вместе с актёрами «Круглого Бенда» (среди которых неотъёмлемые участницы проектов Алексея — актрисы Мария Давыдова и Алеся Сковоринская) с гостем проекта, ветераном импровизационной сцены, мультиинструменталистом Юрием Яремчуком покажут один из перформансов на стихи Михаила, презентуя третий юбилейный релиз — флешку и книгу «Оммажи», изданную лейблом BIGNICKPRO.

Перформативная часть продолжится коллаборацией с выдающимся поэтом, одним из ярчайших представителей отечественной комбинаторной поэзии Германом Лукомниковым. Перформеры в сборном составе представят специальную композицию на основе палиндромов Германа. В финале вечера все участники вместе с ведущим концерта, журналистом и перформером Михаилом Митропольским выйдут на сцену за общего джема, в котором зрителей ждут сюрпризы, в частности, можно будет услышать Германа Лукомникова, импровизирующего на фортепиано.

Начало в 20.00.

