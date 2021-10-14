Дмитрий Ревякин назвал Тверь «царским городом»

Группа «Калинов Мост» дала концерт в тверском зале «Панорама» в честь своего 35-летия 9 октября

В Москве юбилейный концерт группа сыграла 23 сентября в «ГлавКлубе». В тот раз Дмитрий Ревякин чувствовал себя неважно, поэтому почти не делился своими искрометными историями о смысле и создании песен и даже не вышел с музыкантами на бис. Совсем иначе было в Твери, где выступление коллектива больше напоминало то ли творческий вечер, то ли неторопливые посиделки с друзьями.

Ощутимо отличалась и программа. Если в Москве «Калинов Мост» начал со «Сберегла», то теперь задал продуктивный настрой песней «Надоест суета». Судорожным метаниям действительно не было места на этом концерте. Утопающая в мягких креслах публика вела себя порою излишне расслабленно, поэтому не всегда успевала подхватывать за Ревякиным тексты подлинно «народных» песен. Особенно ощущалось это почему-то на башлаческой «Время колокольчиков», которую музыкантам в назидательных целях пришлось даже из-за отсутствия хоровых подпевок ненадолго остановить.

Что же касается «Калинова Моста», то его предводитель сразу же перед песней «Пойдем со мной» предельно ясно обозначил стратегию группы на ближайшие пару часов: «Мы — старые опытные ободранные волки. Каждый концерт отыгрываем четко, и мощно, как это было и раньше». Это отнюдь не значит, что в Твери не было место спонтанности. Напротив, Ревякин умилился тому, что прожектора на сцене напомнили ему интерьер забайкальской дискотеки 1979 года, поэтому он испытал прилив ностальгии.

Но и с тверским пейзажем песни коррелировали не меньше, причем — самым затейливым и непредсказуемым образом. Так, две песни из последнего альбома «Калинова Моста» «Даурия» - «Летят вороны» и «Силькарь» Ревякин обозначил как «легкие и шелковые». Невероятно, но примыкающая к «Панораме» улица Вагжанова вела к бывшему предприятию «Калинов-шелк», а также на ней вольготно располагались бывшие дома этого предприятия — монументальные, но изящные. Тему шелка Дмитрий Ревякин даже развил, заметив, что изначально он был китайским, пока его «византийцы» не украли.

«Силькарь» отправила жителей Твери на забайкальскую реку Шилку, где «государь-батюшка велел своим подданным добывать серебро». Самое активное участие в этом путешествии принимали музыканты «Калинова Моста». Клавишник Александр Владыкин ловко ввернул в «Силькарь» симфоническую тему, а басист Андрей Баслык искренне восхитился креативом товарища, показав ему ободряющий жест.

Не отставал от них и Дмитрий Ревякин, правдоподобно показавший в песне «Конь-огонь», как он управляет ретивым рысаком и посвятив ее любви — гендерной, настоящей, неподдельной. В противовес этой вещи он назвал «Благодать» композицией о любви коварной. А перед «Летят вороны» он прочел настоящую биологическую лекцию о лесных вОронах, которые живут по 300 лет и делятся друг с другом запредельно важными откровениями.

Большой неожиданностью для зрителей стало включение в программу песни «Тает» из альбома «Эсхато» (ее тоже не было в Москве), которую, по признанию Ревякина, группа решила вспомнить буквально на саундчеке перед концертом. «Страшно вам?» - поинтересовался он после ее исполнения и настолько увлекся, что перепутал Тверь с Тулой. Самое интересное то, что было это перед песней «Дома не был», история создания которой действительно связана с Тверью, когда «Калинов Мост» возвращался после давнего московского концерта с приехавшими с ними пятнадцатью поклонницами, вдохновившие Ревякина на создание «могучего частушечного произведения.

За невольную ошибку певец реабилитировался сполна, назвав Тверь «царским городом», несколько раз извинившись перед ее жителями и пошутив, что было бы гораздо хуже, если бы такой казус приключился в Израиле. Так что Ревякин все же предпочел витруально отправиться на «Камчатку», посоветовав, что не был там лет пять. «Как думаете, похож я на камчадала? - удивил он зрителей неожиданным вопросом и, видя их затруднение, ответил сам. - Похож скорее на гурамистого камчадала. Они грязные, заросшие, но добрые внутри...» По поводу «Ингоды» артист пояснил, что ее название переводится как «каменистое дно». «Улетай» же аттестовал как «народную бурятскую».

«Назад в подвалы» Дмитрий Ревякин боевито представил как песню с первого лонгплея «Калинова Моста», услышав который столичные музыканты «припухли» и принялись учить слова и гармонии. «До сих пор учат!» - доложил он. Затем настал черед трех «старческих» песен - «Девочка летом», «Уходили из дома» и «Родная».

На бис музыканты вернулись, чтобы сыграть «красивое и нудное» произведение «Умочали». «Нашего производства — не поддельная», - радовался Дмитрий Ревякин, который в красках рассказывал до этого, как адаптировал «Sensitive Kind» J.J.Cale в «Девочке летом». Такие концерты сейчас большая редкость, когда музыканты мудро отдаются силовым потокам, несущих их по непрогнозируемым, но неизменно увлекательным маршрутам!

