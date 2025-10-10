Арт-кабаре СеЛяВи «Селяви» (интернет-сингл)

Исполнитель: Арт-кабаре СеЛяВи, Название: «Селяви», Стиль: кабаре; Год: 2025

Группа «СеЛяВи» московской журналистки Елены Харо с самого начала взяла за основу своей концепции созидательность. Их дебютный альбом так и называется - «Психотерапия». Потом был сингл, реально предостерегающий от телефонных мошенников. И, наконец, в новой песне арт-кабаре вернулось к психоаналитическим сеансам, представив новую песню, названную… в честь себя.

Итак, перед нами — молодая, но уже загнанная жительница мегаполиса, страдающая от разнокалиберных женских неурядиц. Она страдает от хронического недосыпа и сидит на кофеине, а также на конфетах (чрезмерное пристрастие девушек к сладкому является, как утверждают знатоки, признаком отсутствия секса в жизни). Никогда еще героиня не бюла так близка к провалу, но в припеве заклинают, что жизнь обязательно наладиться. И вот уже в общественном транспорте девушка видит парня, который накануне мимолетно понравился к ней в клубе. Романтичная фортепианная партия в новинке сигнализирует о том, что все у них сложится как нельзя лучше.

