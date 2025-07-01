Сказки Велеса «Трудный путь» (интернет-сингл)

Сказки Велеса «Трудный путь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сказки Велеса, Название: «Трудный путь», Стиль: фолк-рок, Год: 2025

В последние годы стали очень востребованы сказки в кино, а в музыке — фолк. Одна из главных причин, видимо, заключается в следующем: реальность настолько пугает людей, что они хотят уйти от нее в выдуманный мир. Вот и группа «Сказки Велеса» обещает своим творчеством отдохновение от руитины и увлекательные истории в песнях.

Новинка «Трудный путь» захватывает с первых аккордов, хотя ни отдыха, ни ярко выраженного сюжета она не сулит. Ситуация архетипическая: типичный Иванушка из народных сказок отправляется выполнять ответственное задание.. Из песни понятно, что ему предстоит обуздать Жар-птицу, а одна из прошлых миссий подобного рода для него не увенчалась успехом. При этом задание явно связано для него с риском для жизни, и опасность не вернуться обратно слишком велика. Но Иван полон решимости, к тому же откуда-то с небес его ободряет Жар-птица, фрагмент о которой пропевается женским вокалом Елизаветы Винс. Отличный мотивационный гимн для непонятных случаев!

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© KM.RU, Наталья Ступникова
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