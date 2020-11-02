Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато

14:14 2.11.2020

Открытие стало первым случаем обнаружения следов Денисовского человека вне Денисовой пещеры в Сибири

На окраине Тибетского плато учеными были найдены следы пребывания Денисовского человека, который является таинственным «родичем» Homo sapiens.

Открытие было сделано на высоте 3280 метров над уровнем моря в карстовой пещере Байшия, которую ученые начали исследовать 10 лет назад. Ранее в верхних слоях ими были найдены останки животных и каменные орудия. Ученым удалось собрать пробы отложений и извлечь митохондриальную ДНК.

Проведенные анализы показали, что денисовцы находились в данной пещере примерно 100-60 тысяч лет назад. При этом отдельные образцы оказались моложе - их возраст составил порядка 45 тысяч лет. По словам ученых, если их данные окажутся верны, это будет означать то, что денисовцы жили в Северо-Восточной Азии рядом с современными людьми, сообщает Science.

Отмечается, что данное открытие стало первым случаем обнаружения следов Денисовского человека вне Денисовой пещеры в Сибири и оно указывает на то, что данные гоминиды занимали более обширные территории, чем предполагалось ранее.

В настоящее время о денисовцах известно немного. В частности, известно, что с неандертальцами они разделились порядка 400 тысяч лет назад и успели передать часть «наследия» Homo Sapiens – многие современники имеют архаичные «денисовские» гены.

Предположительно, денисовцы достигли довольно высокого уровня развития, но затем исчезли по неизвестным причинам. По одной из версий, негативную роль могла сыграть конкуренция с нашими предками.