Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
На окраине Тибетского плато учеными были найдены следы пребывания Денисовского человека, который является таинственным «родичем» Homo sapiens.
Открытие было сделано на высоте 3280 метров над уровнем моря в карстовой пещере Байшия, которую ученые начали исследовать 10 лет назад. Ранее в верхних слоях ими были найдены останки животных и каменные орудия. Ученым удалось собрать пробы отложений и извлечь митохондриальную ДНК.
Проведенные анализы показали, что денисовцы находились в данной пещере примерно 100-60 тысяч лет назад. При этом отдельные образцы оказались моложе - их возраст составил порядка 45 тысяч лет. По словам ученых, если их данные окажутся верны, это будет означать то, что денисовцы жили в Северо-Восточной Азии рядом с современными людьми, сообщает Science.
Отмечается, что данное открытие стало первым случаем обнаружения следов Денисовского человека вне Денисовой пещеры в Сибири и оно указывает на то, что данные гоминиды занимали более обширные территории, чем предполагалось ранее.
В настоящее время о денисовцах известно немного. В частности, известно, что с неандертальцами они разделились порядка 400 тысяч лет назад и успели передать часть «наследия» Homo Sapiens – многие современники имеют архаичные «денисовские» гены.
Предположительно, денисовцы достигли довольно высокого уровня развития, но затем исчезли по неизвестным причинам. По одной из версий, негативную роль могла сыграть конкуренция с нашими предками.
Комментарии читателей Оставить комментарий
конкуренция сейчас геноцидом называется
Может денисовцы ушли на днепровские пороги ? Ухлопци посей день любят сало животных.
был альпинистом?