Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров назвал замедление мессенджера в России «ограничением свободы граждан». По его словам, россиянам начали ограничивать доступ к Telegram, чтобы заставить их «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления»,— цитирует Дурова «Коммерсант».

В посте Павел Дуров упомянул пример Ирана: власти республики «под надуманными предлогами» пытались ограничить работу Telegram восемь лет назад. Они предлагали иранцам перейти на государственную альтернативу. Однако граждане страны продолжают пользоваться мессенджером и «обходить цензуру», утверждает Дуров.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Медленно отправляются сообщения, не загружаются фото и видео. При этом полностью сервис не блокируется. РКН предупреждает, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».
 

  1. 10.02.2026, 22:10
    Гость: Н-ст

    Телеграм используется на фронте ..другой связи нет..фактически Маск и ФСБ оставили войска без связи..

  2. 10.02.2026, 22:00
    Гость: А. П. Чехов. Унтер Пришибеев

    — Слушаю-с! — хрипит унтер. — Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ раз гонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу всё понимать.

  3. 10.02.2026, 21:59
    Гость: Тим

    Сначала придумывают маразматичные и людоедский законы, а потом заставляют других их слблюдать.

