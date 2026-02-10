Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

21:18 10.02.2026

Основатель Telegram Павел Дуров назвал замедление мессенджера в России «ограничением свободы граждан». По его словам, россиянам начали ограничивать доступ к Telegram, чтобы заставить их «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления»,— цитирует Дурова «Коммерсант».

В посте Павел Дуров упомянул пример Ирана: власти республики «под надуманными предлогами» пытались ограничить работу Telegram восемь лет назад. Они предлагали иранцам перейти на государственную альтернативу. Однако граждане страны продолжают пользоваться мессенджером и «обходить цензуру», утверждает Дуров.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Медленно отправляются сообщения, не загружаются фото и видео. При этом полностью сервис не блокируется. РКН предупреждает, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

