Нулевой пациент «Сон не в руку»

Исполнитель: Нулевой пациент, Название: «Сон не в руку», Стиль: панк-рок, Год: 2018

В даре предвидения участникам группы «Нулевой пациент» не откажешь. Ведь образовались они задолго до того, как название их группы вынужденно вошло в активный словарный запас практически каждого российского жителя. Сон, наверное, все же был в руку. Хотя в своем альбоме «Нулевой пациент» делает акцент не столько на телесных, сколько душевных болезных: « У тебя в душе только камни и грязь» («Лоб в лоб»). А в «Вы говорите» у песрсонажа вообще обнаруживаются симптомы шизофрении: «А с кем-то я смог разделить Кортасара, на две половинки себя и меня»).

Удивляться не приходится, ведь «Нулевой пациент» продолжает традиции «Гражданской Обороны» на очень качественном уровне. В первой же песне «Под градом» лидер группы Николай Скворцов голосит так, что невольно напрашиваются ассоциации с профессиональным «советским вокалом» Ивана Баранова из группы «Эшелон». Хочется также отметить отточенное гитарное соло в этой (и не только) вещи. В реквиеме по всем ушедшим «Сон не в руку» с панковскими гитарами прекрасно сочетаются партии саксофона, также напоминая о «ГО» зрелого периода.

Эмоциональный диапазон альбома крайне разнообразен. Почти народные песни-плачи с использованием женского голоса («Приют») соседствуют здесь с весьма залихватскими попрыгушками («Раз-2-3-4!»). Но даже последние затеваются отнюдь не ради повода выпустить излишки адреналина, ведь в каждом таком тексте есть какая-то глубокомысленная зацепка. В той же «Раз-2-3-4!» это фраза «нас такими сочинили», напоминающая о том, что человек создан Богом, поэтому и относиться нужно к нему соответствующим образом — бережно. Да о чем еще говорить, когда альбому предпослан отнюдь не деструктивный эпиграф: «Любите! Верьте! Не предавайте!».

Способы подачи непесенной информации «Нулевым пациентом» - это вообще отдельная тема. Их альбом «Сон не в руку» нужно слушать непременно на CD, потому что к нему, приложен буклет, где, помимо текстов песен, есть иллюстрация к каждой песни, сделанная в разном ключе — картина, карикатура, коллаж, стилизованная монета, татуировка и проч. Кроме того, к каждому тексту предпослан небанальный эпиграф, вроде «марш чебурашек в пустоте людского хамства» (к песне «Мачо (мой Бог)»).

Так что альбом явно предназначен не для фонового прослушивания, с ним надо разбираться спокойно, терпеливо и обстоятельно. Не все откроется с первого раза. Например, не вполне понятно, почему та, к которой обращается герой в «Последней» должна быть им довольна, если он постоянно перемещается по городам, ведь женщины, по большей части — оседлые существа. Но нам здесь и обещают, что «все будет невнятно», поэтому полное погружение в этот материал сулит приятные открытия.