Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

Федеральный суд Канады принял заявление (иск) экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, добивающегося снятия с него канадских санкций, наложенных в июне 2025 года. Как стало известно «Коммерсанту», он просит суд выдать mandamus — судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон.

Еще в сентябре он обратился в МИД Канады за исключением его из санкционного перечня. У министра есть 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло уже 162 дня и ответа до сих пор нет — такое бездействие неразумно и противоречит закону, полагает истец.

К заявлению в МИД о снятии санкций Анатолий Чубайс приложил описание своей биографии. В ней он описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России.

Целесообразность ускорить рассмотрение его обращения Чубайс объясняет тем, что санкции предусматривают заморозку активов и другие ограничения, что для него особенно чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года» и с тех пор пытается обустроиться за границей.

Кроме того, внесение в санкционный список Канады нанесло истцу, как указано в документе, «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».

В связи с этим Анатолий Чубайс просит суд обязать канадский МИД незамедлительно вынести решение по его заявлению о снятии санкций.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.02.2026, 15:47
    Гость: .Штурман

    Гульчатай, то есть крестник преемника Ельцина, этим заявлением приоткрыл свое личико и все увидели не безвинное лицо обиженного властью бывшего смотрящего глобалистов по России, а морду врага российского народа. Добровольное признание Чубайса о своей оппозиции властям РФ и следовательно и ее Главе наверно заставит Кремль изменить свою политику к бывшим соратникам Ельцина и прежде чем отпускать за бугор их заставят нести ответственность за все зло что они принесли России и россиянам.
    Почему до сих пор Чубайс не включен в список иноагентов? Может кто знает истину?

  4. 27.02.2026, 15:40
    Гость: Nic

    Хочешь жить - умей вертеться.
    Хоть и еврей,а до сих пор ему простить не могут,как он кинул с акциями "дорогих партнёров" :)

  5. 27.02.2026, 15:37
    Гость: Ледоруб Троцкого

    Он дискредитировал всё российское правосудии ,а Басманному суду нанёс глубокие раны.
    Заслуживает самого сурового наказания .Можно и в сортире.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Погромы и охота за американцами: что происходит в Мексике после ликвидации главы наркокартеля
СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой
Избранное
Фаршированный судак и утка в яблоках – чем потчуют курсантов петербургского военного вуза в День повара
Зачем Шольц ездил к Си Цзиньпину
Путина попросили пресечь самовластное хозяйничанье в Москве с дистанционным образованием
Helvegen «Локи» (интернет-сингл)
Скворцы Степанова feat. Площадь Восстания «Все хорошо» (интернет-сингл)
Кро-маньон «У ворот на восток» (CD-версия)
Проект «Горшенев» (акустика), 1 октября, «16 тонн»
Дайте Два feat. Бранимир «Герника» (интернет-сингл)
Возможна ли война с НАТО «из-за Украины»?
Свободный полет feat. N&B «Сотворчество»
Глеб Самойлов рассказал страшную городскую легенду на концерте с оркестром
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации