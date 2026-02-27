Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
Федеральный суд Канады принял заявление (иск) экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, добивающегося снятия с него канадских санкций, наложенных в июне 2025 года. Как стало известно «Коммерсанту», он просит суд выдать mandamus — судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон.
Еще в сентябре он обратился в МИД Канады за исключением его из санкционного перечня. У министра есть 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло уже 162 дня и ответа до сих пор нет — такое бездействие неразумно и противоречит закону, полагает истец.
К заявлению в МИД о снятии санкций Анатолий Чубайс приложил описание своей биографии. В ней он описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России.
Целесообразность ускорить рассмотрение его обращения Чубайс объясняет тем, что санкции предусматривают заморозку активов и другие ограничения, что для него особенно чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года» и с тех пор пытается обустроиться за границей.
Кроме того, внесение в санкционный список Канады нанесло истцу, как указано в документе, «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».
В связи с этим Анатолий Чубайс просит суд обязать канадский МИД незамедлительно вынести решение по его заявлению о снятии санкций.
еще греф, миллер, сечин, чемезов...
Гульчатай, то есть крестник преемника Ельцина, этим заявлением приоткрыл свое личико и все увидели не безвинное лицо обиженного властью бывшего смотрящего глобалистов по России, а морду врага российского народа. Добровольное признание Чубайса о своей оппозиции властям РФ и следовательно и ее Главе наверно заставит Кремль изменить свою политику к бывшим соратникам Ельцина и прежде чем отпускать за бугор их заставят нести ответственность за все зло что они принесли России и россиянам.
Почему до сих пор Чубайс не включен в список иноагентов? Может кто знает истину?
Предавший однажды- предаст и дважды.
Римская поговорка.
Хочешь жить - умей вертеться.
Хоть и еврей,а до сих пор ему простить не могут,как он кинул с акциями "дорогих партнёров" :)
Он дискредитировал всё российское правосудии ,а Басманному суду нанёс глубокие раны.
Заслуживает самого сурового наказания .Можно и в сортире.