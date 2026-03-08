Средняя зарплата в России в декабре выросла на 40 000 рублей

Я слышал, данные по средней медианноц зарплате. По карточкам Сбербанка, то есть что реально получают на руки. Эту цифру трудно трактовать иначе, всё же на руки..Она сейчас составляет около 71 тысячи в месяц по стране.

Средню приводить не буду, она цифра лукавая.

-----

Конечно, маловато. Если нянечка в детском саду где нибудь, там и 25 реально.

А так всё бывает. Говорят, программисты много обучают. А реально расспросишь, 120-150 тысяч рублей.

При этом сейчас и устроиться сложно. Что у нас, что у них..

Хотя, я знаю двои ребят, более 300 тысяч получали, уже год уехали за рубеж, но не навсегда. Очень приличные программисты. Там получают когда работа есть, то есть далеко не всегда, но зато сразу много. В месяц там как за три месяца здесь. Но без документов сложно.

Про риэлтеров говорят, мол тоже получают... Типа 200 тысяч, рублей в месяц. Это вот ерунда. Риэлтер, это сдельная, работа. Там вообще нет ни минимума, ни максимума. Опытный риэлтер с наработанной клиентурой, хваткий иине очень принципиальный,, может и получает 200...если рынок не спит.. А неопытный может вообще ничего не заработать.. По полгода без копейки..

----

Так что кое-кто получает... Средняя медианная 70,6...