Средняя зарплата в России в декабре выросла на 40 000 рублей

Средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем, пишут «Ведомости».
Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.
В годовом выражении зарплаты прибавили 11 000 руб. В декабре 2024 г. они составляли 128 700 руб.
В июле 2025 г. зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превысили размер средних зарплат в России. Средняя желаемая зарплата по рынку достигла 146 000 руб. в месяц. Медианное значение, при котором половина респондентов рассчитывает на доход выше этой суммы, а половина – ниже, составило 110 000 руб.
Каждый докладывает о своих "успехах" - царь батюшка доволен!
Средняя зарплата, это ни о чем. Это между миллионом и 40 тысячами..
Надо спрашивать о средней медианнлй..
Я слышал, данные по средней медианноц зарплате. По карточкам Сбербанка, то есть что реально получают на руки. Эту цифру трудно трактовать иначе, всё же на руки..Она сейчас составляет около 71 тысячи в месяц по стране.
Средню приводить не буду, она цифра лукавая.
Конечно, маловато. Если нянечка в детском саду где нибудь, там и 25 реально.
А так всё бывает. Говорят, программисты много обучают. А реально расспросишь, 120-150 тысяч рублей.
При этом сейчас и устроиться сложно. Что у нас, что у них..
Хотя, я знаю двои ребят, более 300 тысяч получали, уже год уехали за рубеж, но не навсегда. Очень приличные программисты. Там получают когда работа есть, то есть далеко не всегда, но зато сразу много. В месяц там как за три месяца здесь. Но без документов сложно.
Про риэлтеров говорят, мол тоже получают... Типа 200 тысяч, рублей в месяц. Это вот ерунда. Риэлтер, это сдельная, работа. Там вообще нет ни минимума, ни максимума. Опытный риэлтер с наработанной клиентурой, хваткий иине очень принципиальный,, может и получает 200...если рынок не спит.. А неопытный может вообще ничего не заработать.. По полгода без копейки..
Так что кое-кто получает... Средняя медианная 70,6...
На территории России, возможно, существует какая-то природная аномалия. Когда цена нефти падает, цена бензина растёт, когда повышается зарплата - растёт уровень бедности.
Если средняя зарплата на месяц выросла на 30%, то каков же уровень реальной инфляции ? Или это уже гиперинфляция ?