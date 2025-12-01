«Крематорий» преодолел законы земного притяжения на юбилее своего лидера

Концерты в честь дня 65-летия лидера группы «Крематорий» Армена Григоряна состоялись в ДК имени Горбкнова 28 и 29 ноября 2025 года

«Крематорий» всегда тяготел к некоей эксцентрике, ведь в основе концепции коллектива — гротексный быт различных причудливых персонажей, имеющих зачастую реальных прототипов, но трансформированных до неузнаваемости. Сценки, мимы, чудесные перевоплощения присутствовали на многих больших концертах команды. Но в этот раз «Крематорий» превзошел самого себя, инкорпорироав в программу элементы шоу «Антигравитация», которое регулярно проходит в той же Горбушке. Два дня подряд зрители дивились происходящем чудесам на сцене, а мы расскажем вам о первом концерте 28 ноября.

Сначала идеи песен визуализировались на огромном наклонном экране за спинами музыкантов. Во время прозвучавшей в начале новинке «Любовь и рок-н-ролл» зрители увидели историю дедушки с гитарой. На «Ангеле» же, которого Армен Григорян посвятил району Фили, в котором родится он сам и расположен ДК имени Горбунова, на экране материализовался пасторальный мальчик с крылышками. Тем, кто в силу возраста, не застал более брутальных времен «Крематория» Армен Григорян напомнил, что изначально тяготел к тяжелой музыке а ля Black Sabbath. Но как-то у него родился вальсок, который и дал название группе. Теперь, по имнению Армена Григоряна, слово «крематорий» означает «печку в сердце человека», с помощью которой необходимо сжигать внутреннее зло».

Под неизменно звучащую с «Крематорием» в одной упряжке песню «Лепрзорий» начались чудеса. На наклонном экране появились два акробата, которые не только непонятным образом удерживались на наклонной плоскости, но и стремительно перемещались по ней, имитируя игру в гиганттскую «Монополию». А потом и вовсе повисли на канате и начале сплетаться в воздушном танце.

Под песню «Sexy Cat» скрипач Юрий Кондратов прибыл откудато из четвертого измерения в компании двух летучих женщин-кошек. Тем самым он, вероятно, изобразил возвращение из небытия героя песни «Кондратий», которая была ему адресована чуть позже. Пока же, женщины-кошки выполнив свою миссию, бойко взобрались вверх по взметнувшемуся на экране готическому шпилю.

Не менее поразительные вещи происходили на песне зомби. Один из акробатов, неестественно выгнув спину, как нежить из фильма ужасов, принялся ходить на руках и ногах. После таких вывертов покорить наклонный экран ему не составило большого труда.

У «Крематория» были свои способы удивлять и восхищать. Группа не скупилась на новые песни, сыграв и «Панки, хой», впервые прозвучавшую на фестивале «Легенда руссского рока — ДК Горбунова» здесь же в августе, и совершенно новые «Средство для стирки» в акустике и «Виолончелистка» в электричестве. Поздравить Армена Григоряна с круглой датой пришел Александр Минаев, подаривший ему песню «Ехан Палыч» и стих про Наташку. Юбиляр заметил, что хоть и назвал свою команду когда-то самым веселым ансамблем, но минаевский «Тайм Аут» подходит под эту характеристику не меньше.