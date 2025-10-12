Лидер «Конца Фильма» расшифровал подлинный смысл названия «КБ»

Концерт группы «Конец Фильма» состоялся в клубе «16 Тонн» 7 сентября 2025 года

Перед выступлением лидер коллектива Евгений Феклистов заметил, что ему, как и многом, не хватает в этом мире стабильности, однако данное утверждение не относится к концертам в тоннах. Музыканты в нем играли, как на презентации своего дебютного альбома"Саундтреки. До свидания, невинность", так и сейчас - с регулярностью 2-3 раза в год. По этому поводу была исполнена озорная песня "На все 100", под которую на экране мелькали неоновые геометрические фигуры.

Да-да, "Конец Фильма" в кои-то веки решили поэкспериментировать с конкретным видеорядом! И если под Машину цвета Валентино на экране просто показывали клип на эту вещь, то уже под «Юность в сапогах» веселые солдаты танцевали в в пятиконечной звезде. А под песню «Огни» через весь экран эффектно протягивались световые волокна.

Не меньше, чем видеоряд, зрителей развлекало традиционное балагурство Евгения Феклистова. По поводу «Весны» он съязвил, что теперь у нас вместо осени лето, ну а искомая весна настанет, значит, вместо зимы. Проникновенные вещи говорил он перед «Городом»: люди не знают, с чего начинается Родина, но это то место, в которое всегда хочется возвращаться, хотя и его невозможно найти, как городок в табакерке.

Одну из лучших шуток спровоцировала песня «Роял Бикини». По сравнению с ней меркла даже известная история написания этой композиции, под заголовком которой скрывается отвязный русский турист Рябинкин, чью фамилию так немилосердно исказил заморский гид в автобусе. Теперь же в связи с алкоголическими трипами героя певец намекнул, что большинство людей не знают, как на самом деле расшифровывается вывеска сетевых магазитов «КБ». «Многие почему-то думают, что это конструкторское бюро, хотя, на самом деле — коллективное бессознательное», - просветил публику Евгений Феклистов.

После такого феерического конферанса не приходилось уже удивляться новой песне «Камбала» на которой вдруг у барабанщика группы «прорезался голос». Однако ж Евгений Феклистов и тут отличился, заметив, что он и остальные музыканты любят животных, поэтому и посвятили им песню. «Надеюсь, и животные нам когда-нибудь тоже посвятят!» - неожиданно заключил он.

Рождению новой краеведческой теории поспособствовал «Питер». Вдоволь потешившись над московскими бордюрами и питерскими поребриками, Евгений Феклистов посоветовал публике обратить свое внимание на Бологое, расположенное аккурат между двумя столицами. Он даже предсказал культурологические паломничества в это уникальное место, где вечером можно заметить, как «бордюрный камень переходит в поребрик».

На бис «Конец Фильма» сыграл «Постой, паровоз». Поскольку это была уже 26-я песня в сет-листе, Евгений Феклистов вдоволь нарефлексировался на тему, что если 25 лет назад песен в «Тоннах» было 16, а теперь — 26, то следующим летом их число запросто может приблизиться к 50-ти.