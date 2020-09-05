Как оставаться здоровым? Просто пейте воду

16:24

Соблюдать питьевой режим необходимо для поддержания активности всего организма

Ведь вода является составной частью наших клеток, а также участвуют в процессах метаболизма и очищения организма. Человек ежедневно теряет в среднем 2 литра жидкости в день, поэтому крайне важно восполнять эти потери.

Сколько нужно пить воды в день?



Сколько вы должны выпить в день, зависит от различных факторов, таких как возраст, вес тела, физические нагрузки и температура. Здоровый человек должен пить около 1,5 литров в день в соответствии с рекомендацией Немецкого общества питания. Тело покрывает остаточную потребность в жидкости через пищу, например, фрукты и овощи.

Лучший способ сохранить ваше тело гидратированным - пить меньшее количество в течение дня. Нужно помнить, что питье в запасе не работает. Организм не может накапливать воду и выводит излишки через почки. Регулярно берите маленький стакан воды и, прежде всего, прислушивайтесь к своей жажде.

Младенцам, малышам и детям нужно значительно больше жидкости, чем взрослым. Дети особенно любят забывать регулярно пить во время игры, и поэтому им следует напоминать. Спортсмены также должны обращать внимание на большее потребление жидкости, чтобы они оставались в форме и их тренировки были результативными. Люди с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, с другой стороны, должны обсудить ежедневное количество питья со своим врачом.

Зачем организму нужна вода?



Вода жизненно важна для нашего организма, потому что более половины ее состоит из влажного элемента. Он входит в состав всех клеток и жидкостей организма, является важным компонентом метаболических процессов и биохимических реакций и помогает регулировать температуру тела . Кроме того, мы должны снабжать наш организм водой, чтобы почки могли выводить продукты обмена веществ с мочой. Вода также выводится через пищеварение, вдыхая воздух и пот.

Каждый день, в зависимости от вашего физического состояния, происходит потеря жидкости от двух с половиной до трех литров . Мы должны компенсировать эту потерю жидкости через еду и питье, чтобы все функции организма были должным образом поддержаны. Наше тело не может хранить воду . Если мы выпьем слишком мало, в долгосрочной перспективе будет нехватка воды. Тем не менее, тело реагирует на это предупреждающими знаками, прежде чем оно серьезно повреждено.

С соблюдением питьевого режима связано также много мифов, рассмотрим основные из них:

Кофе выводит воду из организма.

Долгое время тезис заключался в том, что ингредиенты кофе и зеленого или черного чая выводят воду из организма. Тем не менее, было обнаружено, что кофеин и теобромин не такие мочегонные, как считалось ранее.Таким образом, чашка кофе или чая на завтрак и во второй половине дня являются такой же частью баланса жидкости, как стакан воды. Тем не менее, кофе, зеленый и черный чай являются не подходят для утоления жажды.

Вода предотвращает старение кожи.

Это правда, что наша кожа теряет эластичность, если мы пьем слишком мало. Однако это, как правило, не влияет на старение кожи .

Другие внешние воздействия ответственны за образование морщин , такие как УФА-излучение во время продолжительных солнечных ванн или вредные привычек, таких как курение и генетическая предрасположенность . Кроме того, количество структурного белка коллагена уменьшается с возрастом, делая видимыми морщины на коже.

Этот процесс не может быть предотвращен даже повышенным потреблением жидкости.

Еду нельзя запивать.

Этот миф основан на устаревшем предположении, что жидкость будет разбавлять пищеварительные соки. На самом деле все наоборот. Организм нуждается в жидкости, чтобы иметь возможность хорошо использовать все питательные вещества из пищи. Поэтому абсолютно безобидно выпить стакан воды или фруктовый сок, чтобы скушать свой обед.

Обычная вода, полезнее, чем газированная.

Это больше касается личного вкуса, чем воздействия на здоровье. Вам решать, пьете ли Вы не газированную или газированную воду.

Не имеет значения, когда речь идет о питательных веществах . Однако люди с чувствительным желудком могут переносить не газированную воду лучше, чем газированную минеральную воду.

Фото с сайта Pixabay.com

