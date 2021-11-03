Происшествие «Черные маки свободы»

Исполнитель: Происшествие, Название: «Черные маки свободы», Стиль: рок, Год: 2020

Название группы «Происшествие» созвучно слову «путешествие». Думается, это не случайно, потому что лидер ее Алексей Караковский считает себя странником по образу жизни, а его замысловатые маршруты складываются в прихотливую метафизическую биографию. В 2012-м Караковский волею судеб переехал на несколько лет из Москвы в Самару, что стало отправной точкой других путешествий и зерном будущего альбома «Черные маки свободы».

Двадцать одна песня альбома — посвящена обретению себя в пространстве и времени ради того, чтобы в конечном итоге эти категории упрразднились ради обретения подлинного Дома в Вечности. Свобода понимается в альбоме как то, что надо выстрадать и искупить, причем не в позерском страдании за правду, а в тяготах географического пути. Открывающая альбом заглавная песня напоминает о том, что все дороги открыты и напоминает о маке как символе забвения всего того, что ты обрел в социуме раньше. Перекличка мандолины и кларнета в песне выше всех похвал, но то ли еще будет!

В «Радуге» путь конкретизируется — на Север, а наградой страннику становится — да, как раз семицветный завет с Богом. В «Ленинградской», «Казани» и «Учан-Су» коннеретика топосов не должна вводить заблуждение, Алексею Караковскому важнее собственные впечатления, нежели выжимки из речей экскурсоводов. Герой в своих блужданиях отбрасывает все лишнее, как лишается хвоста «Ящерица на татуировке».

Примерно то же самое можно сказать и о религиозных воззрениях. Восточные ритуальные празднества в Шагонаре описаны со всем уважением, но при этом утверждается приоритетность своего собственного духовного пути. Примерно то же самое можно сказать и о хрустально звучащем «Священному Четверге» - с предпасхальными реалиями тут мало общего, хотя бы потому, что действие песни происходит не весной, а осенью. Здесь можно усмотреть переклички с песней БГ «Крестовый поход птиц» - и там, и там вольнолюбивые пернатые оказываются приметой сакрального дня недели.

В конце концов, чтобы найти свою стезю, не обязательно ехать за тридевять земель. Об этом забористая гитарная песня «Трамвай», где высокие истины открываются пассажиру столичного трамвая №37 с реальным объявлением остановок. А вот временно утратить себя можно и во время путешествия, о чем песня с ведущим вокалом Наталии Беленькой «Если утром унылым», где кажется, что герой никуда не едет, но в конце концов оказывается, что он гостит в Петрозаводске. А окончательный выход за пределы времени и пространства происходит в удивительно красивой финальной песне «Кочевник», где пронзительная балладная основа сочетается с бодрым речитативом (последствия вынужденного прослушивания Алексеем кондового рэпа в машине по пути на свадьбу в Оренбургскую область), а признание в любви к реке Волге — утверждением себя в координатах Вселенского Дома.

