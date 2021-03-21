Стремление быть отличном: хорошо или плохо

14:16 21.03.2021

Потребность играть роль лидера в любом деле — из числа невротических, и она чревата не опасностью резкого ухудшения душевного состояния в случае провала.

Люди, склонные занимать подобную позицию, способны вести полноценное существование и добиваться завидных успехов в выбранном деле, но вынуждены расплачиваться за это полным отсутствием морального удовлетворения и, как итог, выгорают эмоционально.

Постоянно пребывая во власти необоснованных амбиций, такие люди отметают какие-либо компромиссы и, как следствие, вынуждены страдать, не будучи в состоянии преодолеть систематически возникающие препятствия — не превратности судьбы, а невозможность соответствия «идеальной» мечты «жестокой» реальности, ведь успешность — понятие, навязывающее устойчивые стереотипы о себе.

Как все невротики, они не могут мыслить категориями настоящего времени, больше посвящая себя избыточным размышлениям об ошибках прошлого или о будущем, или даже переживают из-за событий, который только могут произойти, а такой подход полностью искажает восприятие действительности. Согласно мнению психиатра Эрика Берна, чтобы отличить «победителя» от «проигравшего», респондента нужно спросить, что бы он сделал в случае поражения. «Проигравший» не сумеет ответить на этот вопрос, ибо полностью исключает такой исход событий, а «победитель» ответит сразу, ибо принимает во внимание несколько вариантов развития событий и не боится не реализовать какие-то свои глубинные амбиции.

Как правило, патологическое желание быть лучшим в любом деле — это компенсация психологических травм детства, проведённого в тяжёлой эмоциональной обстановке полного отсутствия любви или признания со стороны родителей или сверстников. Такие люди по факту жаждут победить вопреки мнению окружающих, как им кажется.

Согласно оценке ряда авторитетных психотерапевтов, почти все подростки, являющиеся отличниками в своём классе, находятся в зоне риска развития неврологических заболеваний в результате отсутствия авторитета в компании сверстников и увлечений, планов на будущее и хронического пребывания в состоянии одиночества.

Как избавиться от "синдрома отличника"?

Соответственно, первый шаг «отличников» на пути к освобождению от навязчивой идеи «быть лучшим во всём» — это научиться противодействовать невротическом долженствованиям, найти и систематически развиваться в любимых увлечениях. Цель этой методики — перестать бояться показаться кому-либо смешным, смириться с мыслью, что нельзя быть во всём лучше других и, самое главное, что это нормально.

Если же речь идёт об успехе взрослого человека в профессии или в карьере, то здесь следует от самого человека успех априори целиком не зависит. Всё, что он может — это быть достаточно осмотрительным в выборе средств достижения поставленной цели. А в некоторых случаях это цель стоит несколько изменить.

Таким образом, избежать превращения обычного для любого человека желания добиться реального успеха в навязчивую идею, способную навредить душевному здоровью, можно только начав ставить перед собой действительно реалистичные цели, и, самое главное, научиться проигрывать, как бы банально это не звучало.

