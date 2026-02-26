Игорь Растеряев отметил 15-летие музыкальной деятельности с цыганами

Концерт Игоря Растеряева «15 лет — полет нормальный» состоялся в клубе Base 21 февраля 2026 года

За пару дней до этого события в одном из авторитетных опросов певца признали самым лучшим из ныне здравствующих представителей авторской песни. Результат не может не радовать, но такое позиционирование несколько обедняет позиционирование Игоря Растеряева, ведь он — больше, чем бард. С одной стороны, по своей энергетике и подаче он ближе к рокерам, с другой — подлинно народный артист, любимый самыми разными слоями населения. Эти простые истины и доказал юбилейный концерт — необычайно добрый, праздничный и задушевный.

Концерт пришелся практически на самый пик масленичных гуляний и выпал на субботу, которую в народе величают «золовкиными посиделками». Решил отдать дань традиции и Игорь Растеряев, сразу признавшись, что долго думал, с какой масленичной песни начать. Ход мыслей певца на этот счет оказался витиеватым, но логичным: Масленица — это блины, блины — это мука, мука — это зерно, а зерно - «Комбаайнеры». Помимо прочего, именно эта песня стало точкой отсчета не только самого концерта, но и его повода, ведь чуть больше 15-ти лет назад друг Игоря Леха Ляхов сделал любительский клип на нее. Таким же манером недавно были сняты еще два свежих видеоролика на хуторе Глинище, откуда друзья счастливым образом успели приехать в в Москву непосредственно перед аномальным снегопадом. Игорь Растеряев пошктил, что Леха Ляхов долго думал, стоит ли ему снаряжаться в эспедицию, но артист сразил его аргументом из творчества Жанны Агузаровой: «Ты, ты и только ты — и новая музыка, новая!»

Ну а в воспоминание о других клипах была сыграна песня «Костер», а также «Русская дорога», снятая, ни много ни мало, на Дороге жизни. Пользуясь случаем, Игорь Растеряев прочел стихотворение о блокадниках «Девочка Тамара» и спел «Ленинградскую песню». Стихотворением же «Дед Агван» он отметил недавнее столетие главного героя этого произведения. А в еще одной поминальной композиции «Дядька» принял участие гитарист Павел Додонов, который позже появится и в электрическом блоке концерта с барабанщиком Василием Яковлевым, сыграв «Казачью», «Дальнобойщики», «Тишину», «Вахтовика», «Книгу» и «Ростов». Партию флейты в «Звонаре» исполнил Владимир Молодцов. А «Коня» Игорь Растереяв спел с настоящими цыганами, которые следом поздравили его песней «Две гитары».

Не скупился Игорь Растеряев и на новые произведения. Абсолютной премьерой стала «Веппская песня». Драматическим событиям наших дней певец посвятил «Офицера». В электричествн была исполнена озорная «18 лет». О некоторых же известных песнях зрители узнали интерексные факты. Как выяснилось «Озеро Чуди» о Ледовом побоище Игорь Растеряев изначально хотел назвать «Рыбак Александр», но вовремя спохватился, что есть певец с такими же фамилией и именем.

Ни много, ни мало, на концерте было сыграно 39 номеров. В финале вновь были «Комбайнеры», но уже в электричестве.