Расходомер: что это такое, какую роль он играет и какие неисправности может проявляться

22:08 24.10.2020

Процесс сгорания, на основе которого работают двигатели внутреннего сгорания, зависит от наиболее точной дозировки смеси воздуха и топлива.

Если система впрыска оптимизирует сгорание за счет подачи топлива в цилиндры двигателя в нужное время и в оптимальном количестве, расходомер отвечает за расход воздуха. Датчик воздушных масс, расположенный во впускном контуре, между воздушным фильтром и впускным каналом двигателя, контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Также регулирует его в соответствии с работой всего устройства.

Какова роль этого устройства



После входа во впускной контур воздух проходит через расходомер. Это элемент, снабженный двумя проводами или пленкой, на который подается электрический ток. Электрическое сопротивление и температура снижаются, когда они вступают в контакт с потоком воздуха определенной низкий температуры. Контролируя уровень электрического тока, необходимого для поддержания нагрева одного из электрических проводов, или для поддержания максимальной температуры пленки в 90 градусов Цельсия (установленной по умолчанию в рабочем режиме), процессор расходомера рассчитывает объест воздуха, поступающего в двигатель. Более того, в зависимости от положения дроссельной заслонки расходомер отправляет сообщение в электронный блок управления двигателем, на основании которого оптимизируется количество топлива, поступающего в камеру сгорания.

Из каких элементов он состоит и какие бывают расходомеры



Цилиндрическая форма этого предмета делает его использование очевидным. Расходомер является неотъемлемой частью впускного контура вместе с воздушным фильтром и впускным коллектором. Чтобы иметь возможность предоставлять информацию, необходимую для оптимальной работы двигателя в условиях максимально возможной надежности, датчик воздушных масс использует минимум компонентов:

• электрический разъем с пятью или шестью контактами;

• два провода, обеспечивающие поддержание температуры на оптимальном уровне;

• горячая пленка (в случае расходомеров без проводов);

• защитная сетка;

• корпус расходомера.

Различия между расходомерами производятся по типу элемента, чувствительного к действию воздушного потока, входящего в их состав. Таким образом, они могут быть:

• расходомеры с горячей проволокой;

• расходомеры с подогревом пленки.

Каковы причины и симптомы его выхода из строя



Учитывая, что через расходомер проходит большое количество воздуха, пыль является основным фактором риска для работы этой детали. Попадая на провода или на пленку расходомера, пыль вызывает снижение электропроводности, что приводит к снижению чувствительности всей цепи. Другая опасность, которая также скрывается в воздухе, поступающем через сетку расходомера, выходящем из воздушного фильтра, — это действие солей. Типично для влажной воздушной среды, они могут вызвать трещины в компонентах расходомера, чему также способствуют вибрации двигателя, эффект которых со временем накапливается. Если одна или все эти причины влияют на расходомер, вы можете столкнуться со следующими проявлениями:

• чрезмерное дымовыделение;

• неоправданный рост расхода топлива;

• медленно при разгоне;

• ощущение нехватки мощности двигателя;

• нелинейная работа, с большими колебаниями скорости.

Какие решения у вас есть, чтобы исправить проблемы



Основная мера по предотвращению всех проблем, которые может вызвать расходомер, — это замена воздушного фильтра в пределах интервалов, рекомендованных производителем, чтобы максимально ограничить проникновение частиц пыли в этот узел. Как только начнут ощущаться описанные выше проблемы, рекомендуется воспользоваться специализированным сервисом, который подвергнет деталь анализу с помощью тестера.

Если результат теста показывает, что неисправности вызваны не лямбда-датчиком, клапаном рециркуляции отработавших газов или форсунками, перед вами встанет выбор: очистить или заменить эту деталь. Первого варианта легко добиться с помощью специального спрея, но эффект будет недолговечным. Деталь рекомендуется заменить эталоном из надежных источников. Ни в коем случае не указывается аннулирование расходомера.

В чем разница между расходомером и датчиком давления



Водителю, который увлечен вождением, но не очень сосредоточен на механике, может показаться, что множество датчиков, которые находятся под капотом автомобиля или в его жизненно важных цепях, трудно усвоить. В случае расходомера его часто путают с датчиком воздушных масс, работа которого в чем-то похожа. Обе части предназначены для измерения количества воздуха, который позже достигает цилиндров, для более точного процесса сгорания.

Если датчик установлен на впускном коллекторе между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, он относится к типу расходомера, также известному как датчик воздушных масс. Если деталь находится за дросселем, это датчик давления. Установленный на бензиновом двигателе, расходомер будет подключен непосредственно к блоку управления.

Обладая вышеуказанной информацией, вы можете получить ответ по поводу любых нарушений в работе двигателя. С их помощью вы сможете решить, чистить или менять расходомер.